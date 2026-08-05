Quase 20 mil pessoas participaram da convenção de Mailza e Jéssica

A convenção que oficializou as candidaturas da governadora Mailza Assis à reeleição e da ex-deputada federal Jéssica Sales reuniu quase 20 mil pessoas na noite desta terça-feira (4), em Rio Branco. A estimativa foi confirmada pela assessoria da governadora.
Já na manhã desta quarta-feira (5), durante o grande encontro de lideranças da chapa, Mailza avaliou o evento e agradeceu a participação dos apoiadores, destacando a mobilização em torno da aliança governista.
“Foi linda a festa. Quero agradecer a presença de cada pessoa que esteve ali com a gente, que comemorou também a nossa aliança, que tem um propósito, que é continuar trabalhando pelo nosso estado, cuidando das pessoas”, afirmou em entrevista ao ContilNet.
Segundo a governadora, a convenção marcou apenas o início da campanha eleitoral, que agora seguirá com agendas em todo o Acre.
“Esse é o pontapé. Agora é uma longa caminhada, sempre confiante, buscando sempre a presença e a confirmação e ouvindo as pessoas. Obrigada”, declarou.
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A convenção reuniu milhares de militantes, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, candidatos a deputado estadual e federal, além das principais lideranças da base governista. No evento, também foram oficializadas as candidaturas do senador Márcio Bittar à reeleição e apresentada a pré-candidatura do ex-governador Gladson Cameli ao Senado.
O ato político marcou o início oficial da campanha da chapa liderada por Mailza e Jéssica, que aposta na continuidade da atual gestão e na força da aliança para a disputa das eleições de outubro.
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