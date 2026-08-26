O documento é elaborado com base no monitoramento realizado pela Vigilância em Saúde

Dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde/Foto: Reprodução

Diante do aumento de casos confirmados de Covid-19 em Rio Branco, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) emitiu a Nota de Alerta nº 04/2026 nesta terça-feira (26). No documento, a Prefeitura destaca um aumento de 44 casos da doença em apenas uma semana.

De acordo com a nota, a elevação dos casos registrados foi observada a partir da Semana Epidemiológica (SE) 32, quando foram confirmados 19 casos. Na SE 33, o número subiu para 63 casos confirmados, de acordo com a nota. A SE 32 começou dia 9 de agosto e finalizou 15 de agosto, já a SE 33 teve início dia 16 e seguiu até 22 de agosto.

O documento é elaborado com base no monitoramento realizado pela Vigilância em Saúde, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS).

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Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que a rede de atendimento está preparada e orienta a população sobre os cuidados necessários e os locais adequados para buscar assistência, de acordo com a gravidade dos sintomas.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que pessoas com sintomas leves de síndrome gripal, como febre baixa, tosse, dor de garganta, coriza e dor de cabeça leve, busquem uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Nessas unidades, é possível realizar testes rápidos de antígeno, receber avaliação e acompanhamento médico, além de orientações. As UBSs também disponibilizam vacinação para a atualização do esquema vacinal.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) são indicadas para casos moderados ou graves e para situações com sinais de alerta, como febre persistente por mais de três dias, falta de ar ou dificuldade para respirar, dor no peito, confusão mental, fraqueza intensa ou sinais de desidratação. Nesses casos, a recomendação é procurar atendimento imediatamente.