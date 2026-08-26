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Atriz de “As Branquelas” revela retirada de tumor raro no cérebro

Por CNN Brasil
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Atriz de “As Branquelas” revela retirada de tumor raro no cérebro

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A atriz Busy Philipps, 47, revelou que passou por duas cirurgias para remover um tumor raro no cérebro. Conhecida por seu papel em “As Branquelas”, ela falou publicamente sobre os procedimentos pela primeira vez em entrevista à People.

Segundo a revista americana, ela recebeu a notícia em fevereiro de 2025, semanas antes de começar a filmar a série “Cupertino”, da CBS. “Sou grata por estar viva”, diz Philipps, que descreve esse período como “os seis meses mais estranhos da minha vida”.

O diagnóstico de oligodendroglioma de grau 2, um tumor raro de crescimento lento, apareceu após a atriz realizar uma ressonância magnética de corpo inteiro, que verifica mais de 500 condições e que chamou a sua atenção após ela ler sobre o exame em um post no Instagram.

Ainda conforme a People, ela não apresentou nenhum sintoma óbvio de tumor, como convulsões. O diagnóstico precoce de Philipps, antes mesmo de ela apresentar quaisquer sintomas, foi benéfico. Se ela tivesse esperado até começar a ter sintomas, o tumor — que era de grau 2 em uma escala de 2 a 4, teria sido duas ou três vezes maior.

Após o procedimento, Busy ainda havia contraído estafilococos na incisão e precisava de uma cirurgia de desbridamento para eliminar a infecção e remover um dos minúsculos pinos de titânio colocados em seu crânio durante a cirurgia inicial para manter o osso no lugar. “A segunda cirurgia realmente me abalou. Senti como se tivesse voltado à estaca zero e fiquei muito, muito chateada”, citou na entrevista.

Embora não precise de quimioterapia ou radioterapia, Philipps fará exames regulares para monitorar uma possível recorrência. Segundo a People, a atriz espera que sua experiência possa servir de lição para outras pessoas, especialmente mulheres, para que ouçam seus instintos.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anabeatrizdias.

Conteúdo Original / Fonte: anabeatrizdias
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