CNN entrevista Patrus Ananias, candidato ao governo de MG; assista

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A CNN Brasil entrevista nesta quarta-feira (26) o candidato ao governo de Minas Gerais pelo PT (Partido dos Trabalhadores), Patrus Ananias.

O candidato ao governo participa da série de conversas promovida pelo canal desde a última quinta-feira (20).

Patrus é advogado e já foi vereador e prefeito de Belo Horizonte. Ele integrou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo Lula e do Desenvolvimento Agrário no mandato de Dilma Roussef. Atualmente é deputado federal.

A entrevista será realizada ao vivo, a partir das 21h10, nos estúdios da Itatiaia, em Belo Horizonte. A transmissão ocorre simultaneamente pela TV e pelo YouTube.

A conversa terá 45 minutos e será conduzida pelo âncora e editor de política da CNN Brasil, Iuri Pitta, ao lado dos analistas Caio Junqueira e Edilene Lopes.

Entrevista com candidatos ao governo de Minas Gerais

A escolha dos entrevistados segue o desempenho dos candidatos no Índice CNN, agregador de pesquisas desenvolvido em parceria com o Ipespe Analítica.

Confira a agenda das próximas entrevistas com os candidatos ao governo de Minas Gerais:

Quarta-feira (26): Patrus Ananias (PT)

Quinta-feira (27): Cleitinho Azevedo (Republicanos)

Debates presidenciais e estaduais

A cobertura completa da CNN Brasil nas eleições de 2026 também contará com entrevistas de candidatos à Presidência no programa WW, comandado pelo jornalista William Waack, além dos debates presidenciais, no dia 23 de setembro, e para o governo de São Paulo, no dia 18 de setembro, organizados pelo consórcio Momento da Decisão.:

O pool reúne 11 veículos de comunicação: CNN Brasil, SBT, RedeTV!, Exame, Terra, Metrópoles, Rádio Itatiaia, Nova Brasil FM, Rede Vida, SBT News e VEJA+ TV.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por pedropenteado.

Conteúdo Original / Fonte: pedropenteado