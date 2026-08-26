Cuidadora é presa suspeita de furtar joias de idosas em Brasília; assista

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A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, nesta quarta-feira (26), uma cuidadora suspeita de furtar joias e objetos pessoais de residentes de uma instituição de acolhimento de idosos na Asa Norte, em Brasília. Até o momento, a investigação aponta cinco possíveis vítimas e um prejuízo estimado em cerca de R$ 50 mil.

Segundo a polícia, a investigada é suspeita de se aproveitar da função e do acesso aos quartos para furtar objetos de valor, como anéis, colares, medalhas e pingentes de ouro. Os crimes teriam ocorrido entre abril e junho deste ano.

Imagens de câmeras de segurança mostram a suspeita auxiliando uma idosa a retirar um colar e, na sequência, aparentemente ocultando o objeto na própria mão antes de deixar o quarto. Veja:

Em outro momento, uma idosa relatou ter percebido, enquanto dormia, que a cuidadora tentava retirar um anel de seu dedo. Veja:

Além desses casos, a investigação reúne relatos de outras residentes sobre o desaparecimento de joias e pertences pessoais.

Ainda de acordo com a polícia, a suspeita cumpria pena em regime aberto em razão de uma condenação definitiva anterior por tráfico interestadual de drogas.

A Justiça também autorizou uma busca e apreensão na residência da investigada. A ação tem como objetivo localizar possíveis bens subtraídos e outros elementos que possam ajudar a esclarecer a extensão dos crimes.

A CNN Brasil tenta contato com a defesa da acusada. O espaço segue aberto

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por fernandapalhares.

Conteúdo Original / Fonte: fernandapalhares