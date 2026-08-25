Internacional sofre transfer ban e fica impedido de contratar jogadores

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O Internacional sofreu transfer ban da Fifa e, a partir desta terça-feira (25), está impedido de contratar novos jogadores. O Colorado fica proibido de registrar reforços nas próximas três janelas de transferências, caso não quite a dívida com o clube que fez a cobrança.

A Fifa não divulgou o motivo do transfer ban do Internacional. Recentemente, o Dansoman Wise, de Gana, cobrou o Colorado pela venda do volante Benjamin Ahrin, em 2025. O Racing, da Argentina, também exige o pagamento de uma parte da aquisição pelo atacante Carbonero, em janeiro de 2026.

Na atual janela de transferências, o Colorado também contratou o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Maripán e o meia-atacante Calebe. O período de mercado da bola vai até 11 de setembro de 2026.

O Internacional havia levado outras punições no começo da temporada, mas conseguiu derrubar o impeditivo para contratar e registrar reforços.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por felipemoreira.

Conteúdo Original / Fonte: felipemoreira