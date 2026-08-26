Neymar joga? Veja as escalações e onde assistir a Palmeiras x Santos

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Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece no Nubank Parque, casa do time alviverde.
O Palmeiras busca o quinto título do torneio mata-mata. Já o Santos quer se manter vivo em busca do bicampeonato.
Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o time palmeirense não teve dificuldades para eliminar o Fortaleza. O Verdão chega com moral após ter goleado o Vasco por 4 a 1 no último domingo (23), pelo Brasileirão.
Já o Santos superou o Remo na fase anterior da Copa do Brasil. Na última rodada do Brasileirão, a equipe do técnico Cuca empatou em 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro.
Neymar não jogará o clássico desta quarta-feira, após expectativa quanto ao aproveitamento do atleta no campo sintético do Nubank Parque.
A partida entre Palmeiras e Santos terá transmissão da TV Globo (para todo o Brasil, menos RJ, BA, ES, SE, RN, PB, MA, Santarém-PA e Juiz de Fora-MG), do SporTV, do Premiere, do Amazon Prime Video, além do tempo real do CNN Esportes.
Escalações de Palmeiras x Santos
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Arias, Flaco López e Vitor Roque.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Willian Arão, Gustavo Henrique, Rollheiser e Barreal; Caballero.
Onde assistir Palmeiras x Santos pela Copa do Brasil
- TV aberta: Globo (para todo o Brasil, menos RJ, BA, ES, SE, RN, PB, MA, Santarém-PA e Juiz de Fora-MG)
- TV fechada: SporTV
- Pay-Per-View: Premiere
- Streaming: Amazon Prime Video
- Tempo Real: CNN Esportes
Ficha técnica de Palmeiras x Santos
- Data: 26/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Nubank Parque, em São Paulo
- Fase: Quartas de Final – Ida
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por felipemoreira.