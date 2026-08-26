River Plate x Santa Fe: escalações e onde assistir à Sul-Americana

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Buscando a classificação para as quartas de final da Sul-Americana, River Plate e Santa Fe se enfrentam, a partir das 21h30 desta quarta-feira (26), pela partida de volta das oitavas.

O confronto, que será realizado no Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, terá transmissão da ESPN e do Disney+. O CNN Esportes, por outro lado, acompanha em tempo real.

Como as equipes ficaram no empate sem gols na ida, o vencedor estará classificado; em caso de nova igualdade, a disputa vai para os pênaltis. O oponente na próxima fase, aliás, já está definido: é o Vasco, que passou pelo Olimpia.

Escalações de River Plate x Santa Fe, pela Sul-Americana

River Plate : Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Tobías Andrada e Thiago Almada; Ángel Correa e Sebastián Driussi.

Técnico: Eduardo Coudet.

: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Tobías Andrada e Thiago Almada; Ángel Correa e Sebastián Driussi. Técnico: Eduardo Coudet. Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta e Christian Mafla; Daniel Torres e Kilian Toscano; Nahuel Bustos; Jader Obrian, Alexis Zapata e Hugo Rodallega.

Técnico: Pablo Repetto.

Onde assistir River Plate x Santa Fe, pela Sul-Americana

TV : ESPN

: ESPN Streaming: Disney+

Disney+ Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica de River Plate x Santa Fe, pela Sul-Americana

Data : 26/08/2026 (quarta-feira)

: 26/08/2026 (quarta-feira) Horário : 21h30 (Horário de Brasília)

: 21h30 (Horário de Brasília) Local : Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina

: Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina Fase: Duelo de volta das oitavas de final da Sul-Americana

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoabraao.

Conteúdo Original / Fonte: gustavoabraao