River Plate x Santa Fe: escalações e onde assistir à Sul-Americana

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Buscando a classificação para as quartas de final da Sul-Americana, River Plate e Santa Fe se enfrentam, a partir das 21h30 desta quarta-feira (26), pela partida de volta das oitavas.
O confronto, que será realizado no Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, terá transmissão da ESPN e do Disney+. O CNN Esportes, por outro lado, acompanha em tempo real.
Como as equipes ficaram no empate sem gols na ida, o vencedor estará classificado; em caso de nova igualdade, a disputa vai para os pênaltis. O oponente na próxima fase, aliás, já está definido: é o Vasco, que passou pelo Olimpia.
Escalações de River Plate x Santa Fe, pela Sul-Americana
- River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Tobías Andrada e Thiago Almada; Ángel Correa e Sebastián Driussi.
Técnico: Eduardo Coudet.
- Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta e Christian Mafla; Daniel Torres e Kilian Toscano; Nahuel Bustos; Jader Obrian, Alexis Zapata e Hugo Rodallega.
Técnico: Pablo Repetto.
Onde assistir River Plate x Santa Fe, pela Sul-Americana
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
- Tempo real: CNN Esportes
Ficha técnica de River Plate x Santa Fe, pela Sul-Americana
- Data: 26/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
- Local: Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina
- Fase: Duelo de volta das oitavas de final da Sul-Americana
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoabraao.