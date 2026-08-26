Rússia suspende operações em aeroportos por horas em meio a ataques da Ucrânia

Vários aeroportos na Rússia tiveram suas operações paralisadas nesta quarta-feira, 26, como prevenção diante de ataques da Ucrânia, informou a agência de notícias russa Interfax.

Restrições temporárias foram aplicadas às chegadas e partidas de aeronaves nos aeroportos de Penza e Saratov, informou o serviço de imprensa da Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) em seu canal Max na noite desta quarta.

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“As medidas são necessárias para garantir a segurança de voo”, observou o departamento.

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O aeroporto de Volgogrado, no sul do território russo, também foi temporariamente fechado, informou a Rosaviatsiya.

Nos aeroportos de Gelendzhik e Sochi, que também tiveram operações suspensas, as decolagens e aterrissagens foram retomadas. Não estava claro se as atividades nos demais aeroportos tinham sido normalizadas até o momento. Gelendzhik e Sochi são duas famosas cidades resort localizadas na costa russa do Mar Negro.

Após ataques, a MSC, gigante transportadora de contêineres, suspendeu serviços no Mar Negro, informou a Bloomberg .

As suspensões das atividades ocorreram após relatos de ataques da Ucrânia. O lado russo, por sua vez, atacou navio, tanques de combustível e porto de Izmail, no território ucraniano, em meio a relatos de que Moscou estava se preparando para intensificar suas operações militares contra a Ucrânia diante de impasses nas negociações para colocar um fim à guerra.

A deterioração do ambiente levou o diretor da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês), John Ratcliffe, à capital russa. A viagem ocorreu após novas avaliações de inteligência dos EUA – noticiadas anteriormente pelo The Wall Street Journal – indicarem que o presidente russo, Vladimir Putin, poderia tentar testar a determinação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) com um ataque limitado a um país aliado nos próximos anos.

A ida surpresa de Ratcliffe teve o objetivo era alertar a Rússia para não atacar a Otan, segundo o The Wall Street Journal.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Estadão Conteúdo.

Conteúdo Original / Fonte: Estadão Conteúdo