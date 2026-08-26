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Trump diz ter assinado proclamação para lidar com os preços altos da carne bovina

Por InfoMoney
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WASHINGTON, 26 Ago (Reuters) – ⁠O presidente dos Estados ⁠Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira ‌uma proclamação para aumentar temporariamente a quantidade de carne bovina magra ‌importada, segundo a Casa Branca.

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A proclamação divulgada pela Casa Branca afirmou que a medida visava enfrentar os preços da carne bovina, que “aumentaram excessivamente” para ⁠os ‌consumidores dos EUA. A American ⁠Farm Bureau Federation, a principal associação agrícola do país, enviou uma carta a Trump afirmando que a redução das tarifas “prejudicaria os ​pecuaristas americanos”.

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Trump sugeriu na semana passada que tomaria essa medida, o ​que gerou forte oposição imediata por parte de grupos agrícolas e pecuários dos EUA.

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Os consumidores norte-americanos têm enfrentado preços recordes da ‌carne bovina este ano, ​já que a seca e os incêndios florestais reduziram o estoque de gado ao menor ⁠nível ​em 75 ​anos.

Trump havia imposto restrições à importação de gado ⁠do México para ​combater a propagação da mosca-da-bicheira, segundo a proclamação. Nesta semana, os EUA iniciaram ​uma reabertura gradual de alguns portos de gado ao longo ​de sua ⁠fronteira sul.

A cota de importação de carne bovina ⁠magra isenta da tarifa adicional será ampliada em 300 mil toneladas, segundo a proclamação.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.

Conteúdo Original / Fonte: Reuters
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