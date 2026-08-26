Veja tudo o que já se sabe sobre as enchentes mortais no Nepal e no Tibete

Enxurradas e deslizamentos de lama devastaram vales fluviais no Himalaia e engoliram vilarejos nesta quarta-feira (26), desencadeando uma crise na fronteira entre o Nepal e a região chinesa do Tibete. Um número ainda desconhecido de pessoas foi arrastado pelas águas ou soterrado.

Milhares de pessoas vivem em comunidades às margens dos rios afetados, e centenas estão mortas ou desaparecidas, incluindo turistas estrangeiros. Pelo menos 19 pontes para veículos e 40 quilômetros de estradas foram destruídos, segundo comunicado do primeiro-ministro do Nepal.

Veja o que se sabe sobre as enchentes.

Onde ocorreram as enchentes?

As enxurradas avançaram pelo vale do rio Trishuli, cercado por montanhas íngremes e situado na fronteira entre o Tibete e o distrito de Rasuwa, no Nepal.

Autoridades nepalesas registraram 157 mortes. A agência estatal chinesa Xinhua informou que um deslizamento de terra matou ao menos três pessoas e deixou 265 desaparecidas. Segundo a agência, houve um número “significativo” de vítimas no Porto de Gyirong, na China, onde imagens divulgadas pela mídia estatal mostram águas e lama avançando sobre edifícios, arrancando árvores e destruindo estradas.

Número de mortos pela enchente no Nepal e no Tibete sobe para 157, diz a polícia

As imagens divulgadas pela polícia do Nepal mostram um rio transbordando e arrastando várias casas

Enchente no Nepal pode ter sido provocada por ruptura de geleira, dizem cientistas

Uma avaliação preliminar de imagens de satélite sugere que uma “avalanche de gelo” originada em uma geleira de alta altitude lançou uma enorme massa de água e gelo sobre o vale abaixo

Vídeos e fotografias do Nepal mostram o rio carregado de destroços destruindo pontes e deixando cidades parcialmente soterradas pela lama.

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Gyirong Port, uma pequena cidade com passagem de fronteira para o Nepal, fica na Região Autônoma do Tibete, área mantida sob rígido controle por Pequim. O governo chinês investiu na localidade, situada a cerca de 64 quilômetros ao norte de Katmandu, como parte dos esforços para integrar o Tibete à iniciativa de infraestrutura Nova Rota da Seda por meio do comércio com Nepal e Índia.

Dali, o rio Trishuli segue em direção ao sudoeste do Nepal.

Como uma enchente repentina pode ocorrer sem chuva intensa?

As autoridades foram surpreendidas pelas enchentes porque não chovia na região, segundo Narendra Pariyar, principal autoridade administrativa do distrito de Rasuwa.

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O ministro das Relações Exteriores do Nepal, Shisir Khanal, afirmou que o governo recebeu informações preliminares indicando que uma avalanche ocorreu na manhã de quarta-feira na área afetada. Os deslizamentos provocaram tremores fortes o suficiente para serem inicialmente registrados pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) como um terremoto de magnitude 5,2.

Segundo uma avaliação preliminar de geólogos e glaciologistas, o desastre provavelmente foi desencadeado, ao menos em parte, pelo desprendimento de um enorme bloco de gelo de uma geleira, que despencou milhares de metros vale abaixo. O fenômeno é conhecido como avalanche de gelo.

Os cientistas afirmam que o impacto liberou uma enorme quantidade de energia, pulverizando o gelo e gerando um grande volume de água que alimentou as enchentes.

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Embora enchentes repentinas geralmente sejam causadas por chuvas extremamente intensas, outros fatores também podem desencadeá-las, como deslizamentos de terra ou eventos capazes de deslocar grandes volumes de água.

O episódio desta quarta-feira lembra um desastre semelhante ocorrido na Índia em 2021, quando o rompimento de uma geleira no Himalaia causou graves enchentes no estado de Uttarakhand, matando mais de 100 pessoas.

Quem são os turistas desaparecidos?

Centenas de viajantes, incluindo 391 estrangeiros, foram dados como desaparecidos no Nepal, informou o conselho de turismo do país.

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Entre eles estão mais de 100 cidadãos indianos, uma dúzia de britânicos e ao menos três americanos. Também há desaparecidos da Austrália, Holanda, Malásia e África do Sul.

Entre os muitos indianos desaparecidos está um grupo de peregrinos do sul da Índia. O Monte Kailash, no Tibete, é considerado um local sagrado por diversas religiões, incluindo o hinduísmo.

Sadhguru, influente líder espiritual e empresário indiano cuja Fundação Isha organiza peregrinações ao Monte Kailash, afirmou que 77 participantes de suas excursões estavam no centro de imigração da fronteira entre Nepal e Tibete quando as águas avançaram.

“Não houve nenhuma informação oficial sobre o paradeiro das pessoas que estavam no escritório de imigração”, disse ele. “Estamos trabalhando com as autoridades para tentar chegar ao local e estamos prontos para participar dos esforços de resgate.”

Quão comuns são os deslizamentos na região?

Apesar de o Nepal ter registrado chuvas abaixo da média nesta temporada de monções, a imprensa local relatou precipitações intensas em várias áreas montanhosas, provocando deslizamentos fatais e enchentes repentinas neste mês.

Em 2024, chuvas intensas causaram enchentes e deslizamentos que mataram centenas de pessoas no país, inclusive na região densamente povoada de Katmandu.

O Nepal é especialmente vulnerável a deslizamentos de terra e enchentes quando as fortes chuvas das monções atingem algumas das montanhas mais altas do mundo, incluindo o Monte Everest.

No entanto, o aquecimento global tem tornado esses eventos mais perigosos e letais, aumentando a frequência de enchentes associadas ao derretimento de geleiras. As mudanças climáticas também intensificam os episódios de chuva extrema. Ao mesmo tempo, o rápido avanço urbano e a expansão desordenada da infraestrutura ampliam os riscos de perdas humanas em desastres naturais.

c.2026 The New York Times Company

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Gabriel.

Conteúdo Original / Fonte: Gabriel