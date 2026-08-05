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Bope prende homem e apreende 18 quilos de drogas e munições de fuzil

Prisão ocorreu no bairro Nova Esperança

Por Redação ContilNet
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Bope prende homem e apreende 18 quilos de drogas e munições de fuzil
Ação apreendeu drogas e munições de fuzil/Foto: Reprodução

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Acre (PMAC), prenderam, nesta quarta-feira, 5, um homem de 35 anos por utilizar a própria residência como ponto de armazenamento e distribuição de drogas no bairro Nova Esperança, em Rio Branco. Na ação, foram apreendidos mais de 18 quilos de maconha, porções de cocaína e oxi, além de 39 munições de calibre 5,56 mm, de uso restrito.

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A ocorrência teve início após denúncias sobre movimentação suspeita no imóvel, localizado na Rua Hélio Melo. No local, os policiais encontraram o homem na área externa da residência consumindo entorpecentes, ao lado de um tijolo de maconha.

Durante a abordagem, ele informou que havia mais materiais ilícitos em um depósito na área externa da casa. Nas buscas, a equipe localizou 18 tijolos de maconha, totalizando aproximadamente 18,39 quilos, uma pedra de oxi com cerca de 208 gramas, 204 gramas de cocaína divididas em quatro sacos, 39 munições intactas de calibre 5,56 mm, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e uma mochila utilizada para entregas.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzido à Delegacia Especializada de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para os procedimentos legais.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
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