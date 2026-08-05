Batida frontal entre veículos deixa prejuízos em ramal de Sena Madureira

Veículos colidiram no ramal Nova Olinda/Foto: Reprodução

Dois veículos se envolveram em uma colisão frontal nesta quarta-feira (05), no ramal Nova Olinda, localizado na zona rural de Sena Madureira.

Segundo informações, o acidente aconteceu em um trecho considerado estreito e com pouca visibilidade para os motoristas. Em circunstâncias ainda não esclarecidas, os veículos acabaram colidindo de frente durante o trajeto.

Apesar do impacto da batida, ninguém ficou gravemente ferido. Os principais prejuízos registrados foram materiais, com danos nos veículos envolvidos na colisão.

O acidente reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos condutores que trafegam pelos ramais da região, principalmente em trechos estreitos e de baixa visibilidade. A redução da velocidade e a cautela ao realizar o percurso são medidas importantes para evitar novas colisões.