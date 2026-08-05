07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

Batida frontal entre veículos deixa prejuízos em ramal de Sena Madureira

Acidente deixou somente danos materiais

Por Ricardo Amaral, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Batida frontal entre veículos deixa prejuízos em ramal de Sena Madureira
Veículos colidiram no ramal Nova Olinda/Foto: Reprodução

Dois veículos se envolveram em uma colisão frontal nesta quarta-feira (05), no ramal Nova Olinda, localizado na zona rural de Sena Madureira.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo informações, o acidente aconteceu em um trecho considerado estreito e com pouca visibilidade para os motoristas. Em circunstâncias ainda não esclarecidas, os veículos acabaram colidindo de frente durante o trajeto.

Apesar do impacto da batida, ninguém ficou gravemente ferido. Os principais prejuízos registrados foram materiais, com danos nos veículos envolvidos na colisão.

O acidente reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos condutores que trafegam pelos ramais da região, principalmente em trechos estreitos e de baixa visibilidade. A redução da velocidade e a cautela ao realizar o percurso são medidas importantes para evitar novas colisões.

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.