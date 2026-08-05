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Operação conjunta da PF e PCAC apreende 16 kg de cocaína na BR-317

Droga era transportada em um ônibus de uma empresa que seguia para Rio Branco

Por Redação ContilNet
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Operação conjunta da PF e PCAC apreende 16 kg de cocaína na BR-317

Uma operação integrada entre a Polícia Civil do Acre (PCAC) e a Polícia Federal resultou na apreensão de 16 quilos de cocaína na manhã desta quarta-feira (5), durante uma fiscalização realizada na BR-317, em Brasiléia, na região de fronteira do estado.

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De acordo com as autoridades, a droga era transportada em um ônibus de uma empresa que seguia para Rio Branco. Durante a abordagem, os policiais localizaram o entorpecente escondido dentro de uma mala pertencente a um dos passageiros.

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O proprietário da bagagem, identificado pelas iniciais J.P.S., foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

A ação faz parte das operações permanentes de combate ao tráfico de entorpecentes desenvolvidas pelas forças de segurança na faixa de fronteira, considerada uma das principais rotas de entrada de drogas no Acre.

O material apreendido será encaminhado para perícia, enquanto o suspeito permanecerá à disposição da Justiça.

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