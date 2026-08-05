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Adolescente é apreendida por suspeita de furto a loja no Acre

A ação foi realizada a partir da troca de informações entre as forças de segurança

Por José Halif, ContilNet
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Adolescente é apreendida por suspeita de furto a loja no Acre
Outros dois adolescentes também são investigados por possível participação no crime | Foto: Ascom

Uma operação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou, na madrugada de segunda-feira (3), na apreensão de uma adolescente suspeita de participação em um furto a um estabelecimento comercial em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre.

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De acordo com o delegado Jadson Santos, a jovem é apontada como uma das envolvidas na invasão da loja, onde foram furtados objetos e peças de vestuário. Segundo as investigações, os suspeitos utilizaram um martelo para quebrar a porta do estabelecimento e acessar o interior do imóvel.

Ainda conforme a Polícia Civil, outros dois adolescentes também são investigados por possível participação no crime. As diligências continuam para localizar os demais envolvidos e esclarecer completamente o caso.

A ação foi realizada a partir da troca de informações entre as forças de segurança, fator considerado decisivo para o sucesso da operação.

O delegado Jadson Santos destacou ainda a importância da colaboração da população por meio de denúncias, ressaltando que as informações repassadas à polícia são fundamentais para o avanço das investigações e o combate à criminalidade no município.

A Polícia Civil informou que seguirá investigando o caso para identificar todos os envolvidos e reforçou que permanece à disposição da comunidade para receber denúncias de forma anônima, contribuindo para a manutenção da segurança e da ordem pública na região.

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