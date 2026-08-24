Trio armado invade residência, agride família e rouba joias e duas motos

O proprietário foi agredido e os criminosos exigiam informações sobre onde estariam guardadas joias e dinheiro

O caso está sob investigação da Polícia Civil/Foto: Reprodução

Três homens encapuzados e armados invadiram uma residência e assaltaram uma família na noite deste domingo (23), no bairro São Francisco, em Mâncio Lima, no interior do Acre. Durante a ação, os criminosos quebraram a porta de vidro da casa com disparos, ameaçaram e agrediram os moradores e fugiram levando joias e duas motocicletas.

Segundo informações da Polícia Militar, os assaltantes estavam armados com uma pistola e uma faca. O proprietário da residência e o filho tentaram escapar pela janela, mas foram surpreendidos por disparos efetuados pelos criminosos e precisaram retornar para dentro do imóvel.

Ainda conforme a PM, o proprietário foi agredido e os criminosos exigiam informações sobre onde estariam guardadas joias e dinheiro. A mulher também tentou deixar a casa pela janela, mas acabou se machucando e precisou receber atendimento médico.

As duas motocicletas levadas durante o assalto foram posteriormente recuperadas pela Polícia Militar. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. As equipes continuam realizando buscas na região, enquanto o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.