Bocalom e Velloso destacam receptividade no bairro Xavier Maia

Na manhã desta terça-feira, Tião Bocalom e Eduardo Velloso voltaram a ter contato direto com os eleitores durante uma ação realizada em um dos sinais de trânsito do bairro Xavier Maia, em Rio Branco. Sem discursos, carros de som ou mobilização ostensiva, os candidatos optaram por uma abordagem simples: saudações, apertos de mão e contato direto com quem passava e parava no semáforo.

A movimentação marcou mais um momento da campanha em que Bocalom e Velloso buscam conversar diretamente com a população e avaliar a receptividade aos nomes da chapa. Para Bocalom, o contato nas ruas tem mostrado uma reação positiva ao projeto apresentado pela candidatura.

“Tá ótimo. Estamos começando uma eleição agora, uma campanha, e ainda faltam mais de 40 dias. Estamos vendo a sensibilidade da população com o nome Bocalom e Velloso para mudar a vida das pessoas”, afirmou.

Eduardo Velloso também destacou a receptividade encontrada durante as atividades de rua e disse estar surpreso com a reação positiva dos eleitores nos sinais, praças e demais locais visitados pela campanha.

Bocalom aproveitou o momento para reforçar a confiança no resultado da eleição e afirmou que a experiência administrativa dos dois candidatos será um dos principais argumentos apresentados durante a campanha.

“Aqui nos sinais, nas praças, em todo lugar que a gente vai, é boa receptividade. Vai dar certo? Vai, com certeza. Nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno. O povo quer mudança, o povo acredita no trabalho, e aqui estão dois homens trabalhadores que vão mudar a sua vida”, declarou.

O candidato também afirmou que a campanha pretende apresentar resultados já realizados como demonstração da capacidade de gestão, em vez de concentrar o discurso apenas em promessas para o futuro.

“Nós temos o que mostrar. Não temos que só ficar falando que vai fazer, nós já fizemos. O passado já fala por nós. Nós já fizemos. Vamos mudar a sua vida, vamos continuar fazendo”, completou Bocalom.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom