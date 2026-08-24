Mailza promete rever carreiras e ampliar investimentos no Acre

Mailza detalha propostas durante sabatina/Foto: Sérgio Vale

Fortalecer a saúde e a educação, ampliar os investimentos em infraestrutura, enfrentar as limitações financeiras do Estado e criar novas oportunidades por meio da tecnologia e da produção sustentável estão entre as propostas apresentadas pela governadora e candidata à reeleição Mailza durante a Sabatina do ac24horas, realizada nesta segunda-feira (24). Na primeira entrevista da série, ela detalhou prioridades para um eventual segundo mandato e respondeu sobre os principais desafios do Acre.

A pesquisa eleitoral que aponta Mailza na liderança também esteve entre os assuntos da entrevista. A candidata comemorou o resultado, mas ressaltou que o levantamento representa um retrato do momento e não altera o ritmo da campanha nem o trabalho à frente do governo.

“Estou muito feliz com o resultado, mas isso não nos deixa tranquilos. A pesquisa nos norteia, nos dá um caminho, mesmo sendo um retrato do momento. Continuamos caminhando e, ao mesmo tempo, fazendo gestão”, afirmou.

Mailza também rejeitou acusações de uso da máquina pública e afirmou que os servidores são livres para decidir se apoiam ou não seu projeto.

Saúde e valorização dos servidores

Ao tratar da saúde, Mailza classificou a área como prioritária e assegurou que pretende manter o diálogo com os trabalhadores sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração.

“Nós precisamos repensar, dar o PCCR, sim. Vamos sentar e conversar. A saúde é extremamente delicada e nós vamos sentar para repensar isso. Os servidores da saúde podem contar com esse diálogo”.

Questionada sobre parcerias público-privadas e terceirizações, a candidata afirmou que essas alternativas podem ser discutidas, mas defendeu que os servidores públicos sejam considerados e valorizados.

“É uma saída, porque o serviço terceirizado funciona, mas não podemos esquecer que temos um quadro de servidores. Precisamos pensar primeiro nos servidores. A saúde precisa ser prioridade”, afirmou.

Na educação, Mailza também reconheceu as reivindicações dos trabalhadores e mencionou o compromisso de discutir questões relacionadas ao PCCR.

“Os professores começaram a reivindicar e é uma necessidade. Precisamos pensar nessa devolução aos trabalhadores da educação. Fizemos um compromisso com o sindicato”, afirmou.

Orçamento e capacidade de investimento

Sobre as dificuldades financeiras do Estado, a candidata afirmou que pretende fortalecer a equipe técnica, dialogar com os demais poderes e buscar alternativas para ampliar a capacidade de investimento em um eventual segundo mandato.

“Vou encarar o problema financeiro do Estado com uma equipe técnica mais forte e empenhada. Vou sentar com os poderes, tentar rever algumas situações e dividir essas dores, os problemas do Estado, para conseguir vencer essas pendências”, declarou.

Mailza também foi questionada sobre a possibilidade de os poderes abrirem mão de parte do crescimento orçamentário previsto para 2027. Segundo ela, o assunto deverá ser tratado por meio do diálogo.

“Não vou colocar pressão, mas acredito que um diálogo para mostrar a eles essa necessidade é uma proposta que a gente busca fazer. É uma discussão que teremos que ter”, afirmou.

BR-364 e ponte de Sena Madureira

A situação da BR-364 ocupou parte da entrevista. Mailza afirmou que a recuperação da rodovia precisa ser tratada como uma questão técnica e permanente, considerando as características do solo acreano. Ela lembrou que, durante o mandato no Senado, buscou o Ministério responsável para discutir a necessidade de recursos para a estrada.

“Todo ano a BR vai ter que ser consertada. Enquanto nós não mudarmos para uma nova técnica, todos os anos vamos ter que fazer uma reestruturação na BR”, disse.

Sobre a ponte de Sena Madureira, a candidata declarou que o problema não foi esquecido e reafirmou o compromisso de devolver a estrutura à população. Segundo ela, o caso foi judicializado e a empresa responsável pela construção deve responder pelos problemas que levaram à queda.

“De jeito nenhum está esquecida a situação da ponte. Tenho essa preocupação e o compromisso de devolver a ponte à população. Nós judicializamos e a empresa que construiu é responsável por 100% da responsabilidade da empresa”, afirmou.

Habitação e tecnologia

Na área habitacional, Mailza evitou estabelecer uma meta sem a garantia dos recursos necessários. Ela afirmou que mais de 2 mil unidades foram entregues durante o mandato e que outras 2,7 mil estão em fase de conclusão, embora parte dos projetos ainda enfrente entraves burocráticos.

“Nós precisamos nos dedicar a isso. Moradia é uma necessidade extrema. Temos recurso agora para construir 2,7 mil casas. Nós nos comprometemos com os recursos que temos, porque para construir precisamos garantir os recursos”, explicou.

A candidata também apresentou a tecnologia como uma das apostas para o futuro do Acre. A proposta de criação de um parque tecnológico, defendida por ela desde o período em que exercia o mandato de senadora, busca conectar iniciativas ambientais, industriais, agropecuárias e produtivas.

“Não conseguimos pensar em desenvolvimento sem pensar em tecnologia. Precisamos criar um ambiente onde os projetos se conectem e dar condições para que a nossa produção seja mais desenvolvida”, disse.

Produção e meio ambiente

Ao falar sobre a rastreabilidade do gado bovino, Mailza afirmou que a proposta consta em seu plano de governo, mas precisa ser discutida com os produtores e integrada às normas ambientais existentes, sem prejudicar o setor produtivo.

“Como governo do Estado, precisamos atender o segmento do comércio e da produção. Essa questão da rastreabilidade precisa entrar no debate das leis ambientais”, afirmou.

A candidata também defendeu a conciliação entre conservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Segundo ela, a cobertura florestal do Acre representa uma riqueza que pode gerar produção e renda sem que o Estado abra mão da preservação.

“Precisamos pensar na nossa floresta como riqueza e desenvolver de forma sustentável. Existem estudos que mostram que podemos ter produção e unir a proteção das florestas”, declarou.

Mailza ainda se posicionou favoravelmente à concessão de serviços à iniciativa privada, citando áreas como saneamento e destinação de resíduos.

Religião e posicionamento político

Questionada sobre sua relação com a religião, Mailza afirmou ser cristã desde o nascimento, rejeitou extremismos e declarou que seus princípios religiosos não a impedem de governar para todos.

“Eu sou cristã desde o berço e nada no extremismo é bom, porque prejudica o outro. Eu preciso respeitar a minha forma de pensar, mas preciso tomar decisões para todos, independente da minha religião”, declarou.

Sobre o apoio à família Bolsonaro, a candidata disse considerar positiva a maneira como o ex-presidente Jair Bolsonaro tratou o Acre. Também afirmou respeitar quem pensa diferente, inclusive o atual presidente Lula.

“Eu fui com a convicção de que as atitudes e a forma como Bolsonaro priorizou as pessoas e valorizou o meu estado, o Acre, foram importantes. Respeito as pessoas que não apoiam e respeito também o nosso atual presidente. O meu objetivo aqui nessa vida pública é trabalhar pelo nosso Acre”, afirmou.

Mailza também confirmou que mantém o apoio ao ex-governador Gladson Cameli para o Senado e descartou trabalhar com a possibilidade de substituição. “Não tenho outra pessoa. O meu plano para senador é realmente o Gladson Cameli. Não trabalho com a possibilidade de trocar o apoio para o Senado”, afirmou.

Disputa eleitoral

Ao falar sobre o futuro político, Mailza declarou que não possui um “projeto de poder”, mas o objetivo de continuar trabalhando pelo Estado.

“Eu não tenho projeto de poder. Entrei na política para gerir. Meu objetivo principal é fazer um trabalho digno, cuidar das pessoas, gerir da melhor forma e focar nos resultados para os nossos acreanos”, declarou.

Sobre a eleição, a candidata afirmou estar convicta de que pode vencer no primeiro turno. Caso a disputa avance para uma segunda etapa, disse que continuará apresentando seu trabalho e suas propostas à população.

“Estou focada e convicta de que vamos ganhar. Vou trabalhar com todas as minhas forças para ganhar no primeiro turno, mas, se chegarmos ao segundo turno, vou cumprir o planejamento e mostrar meu trabalho e nossas propostas para que a população possa decidir”, afirmou.

A sabatina integra a programação do ac24horas com candidatos ao Governo do Acre e, posteriormente, ao Senado nas eleições de 2026. A série de entrevistas coloca em debate propostas, projetos e perspectivas para o futuro do Estado.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria