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Alysson avalia obras de mobilidade no Papouco e promete espaço cultural

Estruturas foram construídas para facilitar o acesso de locomoção da população

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Alysson avalia obras de mobilidade no Papouco e promete espaço cultural
Estruturas foram construídas para facilitar o acesso de locomoção da população/Foto: Ascom

Moradores da região do Papouco, uma das áreas mais antigas de Rio Branco, passaram a contar com novas estruturas para facilitar o deslocamento entre a parte baixa da comunidade e a região central da capital. Uma escadaria e um trapiche foram construídos no local, onde dificuldades de acesso fazem parte da rotina da população há anos.

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Nesta terça-feira (25), o prefeito Alysson Bestene esteve na comunidade acompanhado de representantes da gestão municipal para verificar os serviços realizados e conversar com moradores sobre outras demandas da região.

Segundo o prefeito, as intervenções começaram a ser planejadas após uma visita anterior ao Papouco, quando moradores relataram problemas enfrentados principalmente durante os deslocamentos diários.

Estruturas foram construídas para facilitar o acesso de locomoção da população/Foto: Ascom

“Sim, a gente esteve aqui com o Elson no Papouco alguns meses atrás, ouvindo a necessidade dessa comunidade, da população aqui, da situação que eles se encontravam, principalmente para dar uma melhor condição, dignidade na saída. Muitos aqui trabalham, precisam da locomoção, e a gente está vindo aqui verificar essa passarela que foi feita ao longo das casas”, disse o prefeito.

A estrutura busca oferecer uma alternativa aos trajetos enfrentados anteriormente pelos moradores, especialmente por quem vive na parte mais baixa.

Estruturas foram construídas para facilitar o acesso de locomoção da população/Foto: Ascom

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Ele também destacou outra reivindicação dos moradores: a criação de um espaço cultural.

A proposta é aproveitar a área onde funcionava a antiga Escola Madalena de Oliveira, fundada em 1923. De acordo com Alysson Bestene, um projeto para implantação de um centro cultural no local está sendo trabalhado, mas ainda dependerá de parceria para sair do papel.

“Tem também um pedido dos moradores aqui próximo, que é um centro cultural. Nós já estamos trabalhando um projeto numa antiga escola que estava abandonada. A gente já vai organizar o terreno, deixar tudo pronto para futuramente, com uma parceria adequada, levantar um espaço com condições necessárias para atender a comunidade dessa região”, completou.

Estruturas foram construídas para facilitar o acesso de locomoção da população/Foto: Ascom

 

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