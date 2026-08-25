A governadora também defendeu uma revisão da relação entre a receita e as despesas estaduais para definir como os recursos públicos serão distribuídos

Mailza Assis durante sabatina/Foto: ContilNet

A governadora e candidata à reeleição, Mailza Assis (PP), afirmou nesta terça-feira (25), durante a sabatina da TV Rio Branco, que pretende cortar gastos e reduzir despesas consideradas desnecessárias caso seja eleita para um novo mandato no governo do Acre.

A declaração foi dada ao ser questionada sobre a gestão dos recursos públicos. Segundo Mailza, o controle das despesas será uma das principais medidas de sua eventual nova gestão.

“Uma das principais medidas que precisa ser tomada é o corte de gasto. Você vai gastar menos, vai sobrar mais para você fazer investimentos”, afirmou.

A candidata defendeu que o corte de despesas seja acompanhado de planejamento e de uma análise sobre a arrecadação e os gastos do Estado.

“Bom planejamento é parte principal. Você ter um bom planejamento, uma boa equipe, cortar gastos, diminuir as despesas que muitas vezes são desnecessárias e conseguir distribuir tudo isso para a população de forma equilibrada em todos os setores”, disse.

Mailza afirmou que a economia gerada com a redução de despesas poderia ser direcionada para investimentos e para atender demandas dos servidores públicos. Entre as prioridades citadas por ela estão planos de cargos e carreiras para funcionários das áreas de saúde, educação e segurança pública.

“Com esse planejamento, nós vamos poder economizar para investir mais na assistência às famílias, secretarias que precisam desse aporte financeiro para devolver à nossa população aquilo que ela necessita”, declarou.

A governadora também defendeu uma revisão da relação entre a receita e as despesas estaduais para definir como os recursos públicos serão distribuídos.

“Esses ajustes precisam ser pensados lá no nosso planejamento, na arrecadação, medir bem o que nós estamos gastando, com o que nós estamos recebendo”, afirmou.

Segundo Mailza, a estratégia permitiria ampliar a capacidade de investimento do Estado sem comprometer outras áreas.

“Gastando menos, você tem condições de investir mais e equacionar alguns problemas, desde os nossos servidores, do nosso potencial de trabalho dentro do Estado, e também de investimento em algumas obras”, concluiu.

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