Felipe Tchê cobra pavimentação após moradores pedirem melhorias

O vereador Felipe Tchê cobrou, durante sessão na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta quarta-feira (26), a realização de serviços de pavimentação asfáltica na Rua 74, localizada no Ramal do Herculano, no bairro Rosalinda.
Segundo o parlamentar, a reivindicação partiu dos moradores da região e já havia sido formalizada por meio de uma indicação apresentada no mês passado.
Durante o discurso, Tchê afirmou que a situação da via foi registrada em imagens e que o mandato também buscou contato com os secretários responsáveis pela execução do serviço. Apesar das tratativas, segundo ele, a pavimentação ainda não avançou.
“Não é uma reivindicação do vereador Felipe Tchê, é uma reivindicação do mandato do vereador Felipe Tchê e que chegou até a tribuna desta Casa através do clamor da nossa população”, afirmou.
O vereador destacou ainda que a Rua 74 não possui uma extensão muito grande e pediu atenção dos órgãos responsáveis para que a demanda seja atendida.
“A gente vem hoje à tribuna desta Casa pedir aos secretários, aos órgãos responsáveis, que deem uma atenção especial”, disse.