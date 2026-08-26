Felipe Tchê cobra pavimentação após moradores pedirem melhorias

Vereador afirma que indicação foi apresentada no mês passado

O vereador destacou ainda que a Rua 74 não possui uma extensão muito grande e pediu atenção dos órgãos. — Foto: Gustavo Monteiro

O vereador Felipe Tchê cobrou, durante sessão na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta quarta-feira (26), a realização de serviços de pavimentação asfáltica na Rua 74, localizada no Ramal do Herculano, no bairro Rosalinda.

Segundo o parlamentar, a reivindicação partiu dos moradores da região e já havia sido formalizada por meio de uma indicação apresentada no mês passado.

Durante o discurso, Tchê afirmou que a situação da via foi registrada em imagens e que o mandato também buscou contato com os secretários responsáveis pela execução do serviço. Apesar das tratativas, segundo ele, a pavimentação ainda não avançou.

“Não é uma reivindicação do vereador Felipe Tchê, é uma reivindicação do mandato do vereador Felipe Tchê e que chegou até a tribuna desta Casa através do clamor da nossa população”, afirmou.

O vereador destacou ainda que a Rua 74 não possui uma extensão muito grande e pediu atenção dos órgãos responsáveis para que a demanda seja atendida.

“A gente vem hoje à tribuna desta Casa pedir aos secretários, aos órgãos responsáveis, que deem uma atenção especial”, disse.