“Minha pesquisa favorita sempre foi o Datapovo”, diz Bocalom em agenda

Ao lado de Eduardo Velloso, Rejane e Kelen Bocalom, candidato iniciou a terça-feira

Bocalom voltou a demonstrar carinho pela campanha feita nas ruas | Foto: Ascom

“Minha pesquisa sempre foi o Datapovo”. Foi assim que o candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom, definiu mais uma manhã de corpo a corpo em Rio Branco. Nesta terça-feira (25), Bocalom iniciou a agenda às 6h30 com uma grande ação de panfletagem em frente ao Colégio Glória Perez, acompanhado do candidato ao Senado Eduardo Velloso, da primeira-suplente Rejane Velloso e da candidata a deputada federal Kelen Bocalom, sua esposa.

A movimentação começou cedo, com as equipes distribuídas pela região para conversar com estudantes, trabalhadores, pais e moradores que circulavam pelo entorno da unidade de ensino. A juventude teve participação destacada na mobilização, com muita animação durante a entrega dos materiais e a abordagem ao público.

Bocalom, Velloso, Kelen e Rejane participaram diretamente da panfletagem, cada um acompanhado por integrantes de suas equipes. Entre conversas, cumprimentos e registros com apoiadores, o ato ganhou um clima de alegria e descontração logo nas primeiras horas da manhã.

Bocalom: “Amo o corpo a corpo”

Bocalom voltou a demonstrar carinho pela campanha feita nas ruas como uma das principais formas de compreender o sentimento da população. Para o candidato, o contato direto com os acreanos sempre teve peso especial em suas campanhas.

“Eu amo o corpo a corpo. É nessa pesquisa que eu acredito. Minha pesquisa favorita sempre foi o Datapovo. Nas eleições passadas, as pesquisas mostravam uma coisa e, quando as urnas eram abertas, eu sempre apresentava percentuais muito maiores. Então seguimos firmes, trabalhando, conversando com as pessoas e levando a nossa mensagem”, afirmou Bocalom.

A declaração reforça uma característica que vem marcando a campanha desde os primeiros dias. Bocalom tem priorizado feiras, mercados, comércio, bairros, municípios e ações de panfletagem para manter contato direto com a população.

A estratégia também esteve presente nas grandes mobilizações realizadas nas últimas semanas, quando o candidato voltou a tratar a participação popular nas ruas como seu principal termômetro eleitoral.

Velloso projeta vitória no primeiro turno

Eduardo Velloso também participou ativamente da panfletagem e manteve o tom de animação que tem marcado suas agendas ao lado de Bocalom.

Durante a ação, o candidato ao Senado voltou a demonstrar confiança no desempenho da chapa e afirmou que o grupo trabalha para definir a eleição já no primeiro turno.

“Vamos vencer no primeiro turno. Vamos cuidar do Acre com Bocalom e agora a Saúde vai ter um senador”, afirmou Velloso.

Médico, Velloso tem colocado a saúde entre os temas centrais de sua candidatura ao Senado e aproveitou o contato com estudantes e moradores para reforçar sua disposição de representar o Acre no Congresso Nacional.

Juventude dá o tom da mobilização

A participação dos jovens foi um dos destaques da manhã. As equipes chegaram cedo ao local e acompanharam os candidatos durante toda a ação, distribuindo materiais e conversando com quem passava pela região.

O resultado foi uma mobilização com clima leve, alegre e descontraído, mantendo o corpo a corpo como uma das marcas da campanha.

Kelen Bocalom, candidata a deputada federal e esposa de Tião Bocalom, também participou da ação e percorreu a região junto às equipes. Rejane completou o grupo presente na mobilização desta terça-feira.

Depois da panfletagem, Bocalom segue sua programação com gravações para a propaganda eleitoral. À noite, às 21h, participa da sabatina/debate da TV Rio Branco.

A terça começou, porém, da maneira que o candidato diz preferir: nas ruas, conversando diretamente com as pessoas e medindo o sentimento da campanha pelo que chama de “Datapovo”.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria