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TCU encaminha à Justiça Eleitoral lista de gestores do Acre com contas irregulares

Relação reúne ex-prefeitos, ex-secretários e ex-presidentes de câmaras com decisões definitivas

Por Redação ContilNet
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TCU envia à Justiça Eleitoral lista de gestores com contas rejeitadas
Prazos dos impedimentos variam conforme a data do trânsito em julgado de cada decisão. — Foto: Reprodução

O Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhou à Justiça Eleitoral a relação dos gestores e ex-gestores públicos do Acre que tiveram contas julgadas irregulares em decisões definitivas. A lista reúne 54 pessoas, distribuídas em 74 registros, já que alguns nomes aparecem mais de uma vez por responderem a processos distintos. O documento poderá ser utilizado pela Justiça Eleitoral na análise dos pedidos de registro de candidatura nas eleições deste ano.

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A relação é composta por ex-prefeitos, ex-secretários municipais, ex-presidentes de câmaras e outros responsáveis pela gestão de recursos públicos federais. A inclusão na lista não implica, automaticamente, inelegibilidade, mas serve como um dos documentos utilizados pela Justiça Eleitoral para verificar o enquadramento na Lei da Ficha Limpa.

Os prazos dos impedimentos variam conforme a data do trânsito em julgado de cada decisão. Em alguns casos, os efeitos terminam ainda em 2026, enquanto outros se estendem até 2034.

No Acre, alguns nomes encaminhados pelo TCU são:

  • Aldemir da Silva Lopes
  • Ana Cláudia Ramos da Cunha
  • Antonio Raimundo de Brito Ramos
  • Cecilia Teixeira de Sousa
  • Celso Luiz da Silva Bezerra
  • Clarisse Baptista de Carvalho
  • Divino Firmiano do Carmo
  • Lorhaynna Araujo de Lima
  • Luiz Helosman de Figueiredo
  • Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro
  • Vagner José Sales
  • Wilker Nazareno da Silva e Silva
  • Zezito Cordeiro Rodrigues

Cabe à Justiça Eleitoral analisar cada caso individualmente durante o processo de registro de candidaturas, considerando os requisitos previstos na legislação eleitoral e na Lei da Ficha Limpa.

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