TCU encaminha à Justiça Eleitoral lista de gestores do Acre com contas irregulares

Prazos dos impedimentos variam conforme a data do trânsito em julgado de cada decisão. — Foto: Reprodução

O Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhou à Justiça Eleitoral a relação dos gestores e ex-gestores públicos do Acre que tiveram contas julgadas irregulares em decisões definitivas. A lista reúne 54 pessoas, distribuídas em 74 registros, já que alguns nomes aparecem mais de uma vez por responderem a processos distintos. O documento poderá ser utilizado pela Justiça Eleitoral na análise dos pedidos de registro de candidatura nas eleições deste ano.

A relação é composta por ex-prefeitos, ex-secretários municipais, ex-presidentes de câmaras e outros responsáveis pela gestão de recursos públicos federais. A inclusão na lista não implica, automaticamente, inelegibilidade, mas serve como um dos documentos utilizados pela Justiça Eleitoral para verificar o enquadramento na Lei da Ficha Limpa.

Os prazos dos impedimentos variam conforme a data do trânsito em julgado de cada decisão. Em alguns casos, os efeitos terminam ainda em 2026, enquanto outros se estendem até 2034.

No Acre, alguns nomes encaminhados pelo TCU são:

Aldemir da Silva Lopes

Ana Cláudia Ramos da Cunha

Antonio Raimundo de Brito Ramos

Cecilia Teixeira de Sousa

Celso Luiz da Silva Bezerra

Clarisse Baptista de Carvalho

Divino Firmiano do Carmo

Lorhaynna Araujo de Lima

Luiz Helosman de Figueiredo

Ilderlei Souza Rodrigues Cordeiro

Vagner José Sales

Wilker Nazareno da Silva e Silva

Zezito Cordeiro Rodrigues

Cabe à Justiça Eleitoral analisar cada caso individualmente durante o processo de registro de candidaturas, considerando os requisitos previstos na legislação eleitoral e na Lei da Ficha Limpa.