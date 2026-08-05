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Vice de Flávio Bolsonaro é investigado no STF por suspeita de estupro de vulnerável

Deputado Alfredo Gaspar nega as acusações

Por Redação ContilNet
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Vice de Flávio Bolsonaro é investigado no STF por suspeita de estupro de vulnerável
Alfredo Gaspar é anunciado como vice de Flavio Bolsonaro - Evaristo Sá - 05.ago.26/AFP

Anunciado nesta quarta-feira (5) como candidato a vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL), o deputado federal Alfredo Gaspar é alvo de duas investigações: uma no Supremo Tribunal Federal (STF), por suspeita de estupro de vulnerável, e outra no Tribunal de Contas da União (TCU), que apura supostas irregularidades na destinação de R$ 6 milhões em emendas parlamentares. As informações foram publicadas pela Folha de S.Paulo.

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Segundo a reportagem, o inquérito no STF foi solicitado pela Polícia Federal em abril deste ano, após representação apresentada pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) e pela senadora Soraya Thronicke (PSB-MS). A investigação apura denúncias de que Gaspar teria mantido relação com uma adolescente de 13 anos, da qual teria resultado uma gravidez, além de supostas tentativas de suborno para que a família permanecesse em silêncio.

O caso ainda aguarda manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Em nota, Alfredo Gaspar nega as acusações, afirma ser vítima de perseguição política em razão de sua atuação na CPMI do INSS e diz ter realizado exame de DNA para comprovar que não é o pai da criança.

Além disso, o parlamentar também é investigado pelo TCU por suspeitas envolvendo o repasse de R$ 6 milhões em emendas parlamentares ao município de São José da Laje, em Alagoas. A apuração analisa possíveis irregularidades na destinação de recursos por meio das chamadas “emendas Pix”. Quando a investigação foi aberta, o deputado afirmou que todas as destinações ocorreram dentro da legalidade e das normas vigentes.

Conteúdo Original / Fonte: Folha de São Paulo
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