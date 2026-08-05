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“Vamos colocar a Mailza no coração”, pede Nicolau na convenção do Avança Acre

Tinha tanta gente que mais da metade da militância ficou do lado de fora do ginásio do Sesc

Por Anne Nascimento, ContilNet
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“Vamos colocar a Mailza no coração”, pede Nicolau na convenção do Avança Acre
Nicolau estava ao lado de centenas de apoiadores. — Foto: Assessoria

Um dos maiores expoentes do Progressistas no atual cenário político do Acre, o presidente da Aleac e candidato a reeleição Nicolau Júnior, teve dificuldades para chegar até o palco da convenção, por causa da multidão que compareceu ao evento.

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Tinha tanta gente que mais da metade da militância ficou do lado de fora do ginásio do SESC, em Rio Branco, no evento que marcou o ponta pé inicial da campanha eleitoral de 2026, na noite desta terça feira,4 de agosto.

Nicolau entrou ao lado de centenas de apoiadores e da deputada federal e também candidata a reeleição, Socorro Neri, que fizeram uma grande festa para celebrar o momento.

Nicolau Júnior pontuou o quanto cada um vai ser importante nesta campanha. — Foto: Assessoria

Muito a vontade, Nicolau Júnior pontuou o quanto cada um vai ser importante nesta campanha e ressaltou a força da mulher na política do estado.

LEIA TAMBÉM: Em convenção, Nicolau exalta mulheres e convoca militância para campanha

“Eu quero agradecer a Deus e a cada um que está aqui porque vocês são o nosso time . É o time que vai tá na rua pedindo votos para Mailza, pro Gladson. Aqui tá todo mundo empenhado. Vamos mostrar a força da mulher”, disse.

“É o time que vai tá na rua pedindo votos para Mailza, pro Gladson”, diz Nicolau. — Foto: Assessoria

Nicolau colocou mais uma vez o nome a disposição do povo acreano em busca do quanto mandato consecutivo. Demonstrando muito humildade, que aliás é um de suas virtudes, ele conclamou a todos para colocaram no coração a campanha da governadora Mailza.

“Eu peço essa oportunidade. A gente vai voltar pra assembleia para trabalhar pelo povo. Esse é o objetivo da Mailza, do nosso grupo.
A gente pode contar com vcs? Vamos colocar a Mailza no coração”, finalizou.

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