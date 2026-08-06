Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo

A medalhista olímpica Flávia Saraiva ajusta novo solo em Brasília com homenagem a Ney Matogrosso e Luiz Gonzaga.

Pedro Santana / Metrópoles

Medalhista olímpica ensaiou a nova apresentação no Ginásio Nilson Nelson antes da estreia no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística.

A ginasta e medalhista olímpica Flávia Saraiva deu sequência à sua rotina de treinos para o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que será realizado no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Na quinta-feira (6/8), a atleta realizou os ensaios de marcação do seu novo solo, que traz arranjos instrumentais de clássicos da música popular brasileira.

De acordo com as informações apuradas pelos jornalistas Cleverton Silva e Pedro Santana para o portal METRÓPOLES, a nova apresentação de solo combina homenagens a dois ícones da cultura nacional.

“A apresentação de Flávia Saraiva contará com os instrumentais da música Homem com H, eternizada na voz de Ney Matogrosso, e da canção Asa Branca, de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião”, registraram Cleverton Silva e Pedro Santana na reportagem do METRÓPOLES.

Estrutura do torneio nacional e principais nomes em Brasília

Conforme detalhado pela cobertura de Cleverton Silva e Pedro Santana no METRÓPOLES, o evento reúne a elite da ginástica do país:

Sede Inédita: Entre os dias 7 e 9 de agosto, Brasília sedia pela primeira vez a competição nacional, reunindo cerca de 100 atletas e 14 equipes.

Elenco Estrelado: O torneio conta com Rebeca Andrade (maior medalhista olímpica da história do país), além de Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Arthur Nory, Caio Souza e Diogo Soares.

Cronograma: Os treinos oficiais e reconhecimentos de aparelho ocorreram na quarta (5/8) e quinta-feira (6/8). As qualificatórias começam na sexta-feira (7/8), com as finais marcadas para sábado e domingo.

Quais são as músicas do novo solo de Flávia Saraiva?

A nova série de solo de Flávia Saraiva utiliza os instrumentais de “Homem com H”, famosa na interpretação de Ney Matogrosso, e de “Asa Branca”, clássico de Luiz Gonzaga.

Quando e onde acontece o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística?

O torneio é disputado entre os dias 7 e 9 de agosto de 2026, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet