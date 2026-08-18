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Carla Perez e Xanddy enfrentam “ninho vazio” após casamento do caçula

Casamento de Victor Alexandre (22 anos) na Bahia traz reflexão de especialista sobre a independência dos filhos

Por Redação ContilNet
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Carla Perez e Xanddy enfrentam “ninho vazio” após casamento do caçula
Instagram/Reprodução

Victor Alexandre casou-se aos 22 anos com Jarline Maria em uma ilha na Bahia; psicóloga explica o impacto emocional da transição na vida dos pais.

O casamento do jovem Victor Alexandre (22 anos), filho caçula do cantor Xanddy e da dançarina Carla Perez, com Jarline Maria — em cerimônia intimista realizada em uma ilha particular na Bahia no último domingo (16/8) — evidenciou um desafio emocional vivido por muitas famílias: o momento de ver os filhos conquistarem a própria autonomia.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para a coluna Fábia Oliveira, no portal METRÓPOLES, a declaração dos pais revelou forte emoção diante da mudança de ciclo.

“A emoção ficou evidente na fala dos artistas, que ressaltaram o orgulho e o desafio de conter as lágrimas ao enxergar o início da nova etapa de vida do casal, junto há sete anos desde a adolescência”, destacou a repórter Fábia Oliveira em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Luto simbólico, sentimentos ambivalentes e reconstrução de papéis

Conforme detalhado pela análise da psicóloga Gil Jung para a coluna de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o “ninho vazio” exige reorganização identitária dos pais:

  • Processo de Luto: A especialista explica que a fase representa um luto não pela perda da pessoa do filho, mas pelo término de uma rotina estruturada em torno do cuidado diário.

  • Emoções Contraditórias: É natural vivenciar orgulho e felicidade pelo sucesso dos filhos concomitantemente à saudade da convivência no lar.

  • Redescoberta Pessoal: A partida dos filhos impele o casal de pais a resgatar seus projetos individuais e reformular as dinâmicas de convivência conjugal.

  • Nova Relação Parental: Trata-se de remodelar o vínculo, migrando do papel de tutores diretos para o de rede de apoio e mentores da autonomia adquirida.

O que é a síndrome do ninho vazio citada no caso de Carla Perez e Xanddy?

Trata-se de um período de transição psicológica vivenciado por pais quando os filhos saem de casa, gerando saudades, sentimentos de vazio e a necessidade de reestruturação da rotina e da identidade.

Onde aconteceu o casamento do filho de Xanddy e Carla Perez?

A cerimônia intimista de Victor Alexandre e Jarline Maria foi realizada em uma ilha particular localizada no estado da Bahia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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