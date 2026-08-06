Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo

Ator de "Por Você" comenta construção da autoestima, privacidade e semelhanças com personagem médico

Ator de "Por Você" comenta construção da autoestima, privacidade e semelhanças com personagem médico

Escalado para a novela “Por Você”, na TV Globo, ator baiano relembrou a construção de sua autoestima no teatro e detalhou a composição do médico Vitor.

De volta às novelas na nova trama das sete da TV Globo, intitulada Por Você, o ator Lucas Leto refletiu sobre a carinhosa recepção do público e o rótulo de galã que recebeu ao longo da carreira. Em conversa com a coluna durante o evento de lançamento da produção, o artista analisou como enxerga o carinho dos fãs e a importância de seu trabalho ir além do aspecto estético.

De acordo com a entrevista concedida aos jornalistas Kaique Corrêa e Lucas Pasin para o portal METRÓPOLES, Lucas recebeu o título com bom humor, associando-o a um processo profundo de autoconhecimento.

“Acho que, como um corpo preto no mundo, a gente demora um pouco para construir a nossa autoestima. […] Eu não posso ser só isso. Às vezes, a gente vai ser mocinho, vai ser vilão. Mas acho muito bonito como o brasileiro romantiza isso. Se colocam esse cargo, esse título, eu aceito”, declarou Lucas Leto aos repórteres Kaique Corrêa e Lucas Pasin no METRÓPOLES.

Discrição na vida pessoal e paralelo com o novo personagem

Conforme acompanhado e apurado pela reportagem de Kaique Corrêa e Lucas Pasin no METRÓPOLES, o ator busca manter limites claros entre a exposição e o trabalho:

Preservação da Intimidade: O artista opta por não expor detalhes da vida amorosa para garantir que a atenção do público permaneça voltada para seus trabalhos no teatro, na televisão e no cinema.

O Médico Vitor em “Por Você”: Na nova novela, Lucas interpretará o médico Vitor, um profissional extremamente dedicado e rígido consigo mesmo, encarando a medicina com a mesma paixão transformadora que o ator dedica à arte.

Experiência Própria: O ator revelou que usou a própria vivência de fases com excesso de trabalho e autocobrança para dar profundidade e humanidade às atitudes do personagem.

Qual é a nova novela do ator Lucas Leto na TV Globo?

Lucas Leto está no elenco de Por Você, a nova novela das sete da TV Globo, na qual interpreta o médico Vitor.

O que Lucas Leto pensa sobre ser considerado um galã?

O ator recebe o título com carinho e bom humor, ressaltando que o reconhecimento veio após um processo de fortalecimento da autoestima como homem negro, mas reforça que seu objetivo profissional é interpretar papéis variados e não se limitar a esse rótulo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet