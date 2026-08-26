Moradores aguardam esclarecimentos por parte da empresa responsável pelo serviço e a normalização da energia nas cidades afetadas

Apagão deixa moradores sem energia/Foto: Ilustrativa

Um apagão atingiu cidades da região do Juruá do Acre no início da noite desta quarta-feira (26), deixando moradores sem energia elétrica desde aproximadamente as 18h30.

A interrupção no fornecimento foi registrada em municípios como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Rodrigues Alves e Feijó. A falta de energia afetou residências, estabelecimentos comerciais e outros serviços que dependem do fornecimento elétrico.

Até o momento, ainda não há informações oficiais sobre o que teria provocado o apagão. Também não foi informado o prazo para que o fornecimento seja totalmente restabelecido.

Moradores aguardam esclarecimentos por parte da empresa responsável pelo serviço e a normalização da energia nas cidades afetadas.