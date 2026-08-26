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Apagão deixa moradores de cidades do Juruá sem energia elétrica desde o início da noite

Moradores aguardam esclarecimentos por parte da empresa responsável pelo serviço e a normalização da energia nas cidades afetadas

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Apagão deixa moradores de cidades do Juruá sem energia elétrica desde o início da noite
Apagão deixa moradores sem energia/Foto: Ilustrativa

Um apagão atingiu cidades da região do Juruá do Acre no início da noite desta quarta-feira (26), deixando moradores sem energia elétrica desde aproximadamente as 18h30.

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A interrupção no fornecimento foi registrada em municípios como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Rodrigues Alves e Feijó. A falta de energia afetou residências, estabelecimentos comerciais e outros serviços que dependem do fornecimento elétrico.

Até o momento, ainda não há informações oficiais sobre o que teria provocado o apagão. Também não foi informado o prazo para que o fornecimento seja totalmente restabelecido.

Moradores aguardam esclarecimentos por parte da empresa responsável pelo serviço e a normalização da energia nas cidades afetadas.

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