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“Foi produtivo”, diz Alan ao avaliar participação em sabatina da TV Rio Branco

Por Everton Damasceno, ContilNet
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“Foi produtivo”, diz Alan ao avaliar participação em sabatina da TV Rio Branco
Alan disse que a classe empresarial será parceira do Governo, caso vença as eleições/Foto: ContilNet

O candidato ao governo do Acre Alan Rick (Republicanos) participou, na última terça-feira (25), da sabatina promovida pela TV Rio Branco com os nomes que disputam o comando do Executivo estadual nas eleições deste ano.

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Nesta quarta-feira (26), Alan comentou sua participação no encontro e afirmou ter recebido uma resposta positiva da população após a sabatina.

Segundo o candidato, o espaço permitiu apresentar propostas e ideias para o estado, além de mostrar aos eleitores sua preparação para assumir o governo.

“Olha, eu recebi um feedback, um retorno muito legal da população, das pessoas, acho que foi uma excelente oportunidade de apresentar suas propostas, ideias, apresentar o seu preparo também para quem quer governar o Acre. Foi extremamente produtivo”, afirmou.

A sabatina também foi acompanhada por apoiadores de Alan Rick e transmitida pela TV, permitindo que os eleitores conhecessem as propostas apresentadas durante as perguntas.

Alan Rick disputa o governo do Acre nas eleições de 2026. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro.

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