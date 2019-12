Morre Zilda Cardoso, atriz que interpretou Catifunda na Escolinha do Professor Raimundo

Zilda nasceu em 4 de janeiro de 1936 e ficou conhecida por sua personagem “Catifunda” na Escolinha do Professor Raimundo – a aluna levava um charuto na mão e saudava os colegas com a expressão “Saravá!”.

Zilda começou a atuar em programas humorísticos no início dos anos 1960. Ela chegou a ser apresentadora do programa “Zilda 23 polegadas”, na TV Paulista, entre 1962 e 1964. Em “O Riso é o Limite”, da TV Rio, na mesma época, ela já se apresentava como a Dona Catifunda. Desde então, ela participou de inúmeros programas de humor, no papel de Catifunda ou de outras personagens.