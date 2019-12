Solteiros cobiçados, racha entre Gladson e Petecão, mortes e mais; veja as mais lidas

As matérias estão nas mais variadas categorias do nosso site; confira com a gente!

Chegou a hora de se manter bem informado com os principais fatos e notícias que repercutiram no nosso site e nas redes ao longo da semana. As matérias estão nas mais variadas categorias do nosso site.

Confira.

SEGUNDA-FEIRA

Faccionado do CV é decapitado por membros do Bonde dos 13 e possível racha entre Gladson e Petecão

Faccionado do Comando Vermelho foi decapitado na segunda-feira (16) por membros do Bonde dos 13 após ‘mudar de lado’. O vídeo foi divulgado nas redes sociais neste fim de semana. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Coluna Pimenta: se for pra valer o “racha” do senador Sérgio Petecão (PSD-AC) com o Palácio Rio Branco, cabeças devem rolar na semana que antecede o natal. Petecão tem cargos espalhados em várias secretarias do governo, entre eles, a direção do DETRAN-AC. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Envolvidos com facção, adolescente é preso e outro ferido e Jorge Viana tem pedido de continuidade de pensão negado

Uma ação rápida da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (17) resultou na apreensão de dois adolescentes, sendo um de 15 e outro de 17 anos, membros de uma facção criminosa, no Bairro Canaã, em Rio Branco. Um dos jovens ainda ficou ferido após trocar tiros com a polícia. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Foi decidido nesta terça-feira (17), pelo juiz Anastácio Lima de Menezes Filho, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, a decisão de não acatar o mandado de segurança impetrado pelos advogados do ex-senador Jorge Viana (PT) para que ele pudesse continuar recebendo seus proventos de R$ 35 mil, junto ao Acreprevidência. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Solteiros cobiçados e sequestrado no Morada do Sol é encontrado com as mãos amarradas

A tradicional lista do ContilNet mais esperada do ano chegou, desta vez no Continder. As 20 beldades mais desejadas do Acre foram destacadas com fotos especiais e que renderam muitas curtidas nas redes sociais. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Nilton Ademir do Nascimento, 51 anos, foi sequestrado e teve sua caminhonete roubada, na noite desta terça-feira (17), na esquina das ruas Marte e Abacate, no Bairro Morada do Sol, área nobre de Rio Branco. Ele foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (18) com as mãos acorrentadas, na região do Conjunto Rui Lino. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Menina de 10 anos engravida e não sabe quem é o pai e estelionatário preso aplicou golpe em mais de 100 pessoas no AC

Mal completados dez anos de idade, uma menina de Tarauacá está em Cruzeiro do Sul em busca de meios para fazer um aborto. Mais grave: grávida de cinco meses, ela não sabe quem é o pai da criança já que a própria revelou ter se relacionado sexualmente com vários homens na época da gravidez. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O sonho de possuir o transporte próprio, uma moto, para uso no trabalho e/ou no lazer pode se transformar em pesadelo para dezenas de pessoas que acreditaram na honestidade de um empresário que lhes prometeu facilidade na aquisição do veículo. O empresário é Maycon Júnior da Silva que sumiu no início da semana, supostamente, lesando todos aqueles que adquiriram um consórcio em sua mão. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Solteiros cobiçados do Acre e

Sena Madureira também foi alvo do Continder – o programa do ContilNet que seleciona o grupo de solteiros mais desejados do Acre. A lista desta edição de 2019 traz 10 destaques especiais que estão arrancando suspiros na Princesinha do Iaco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Coluna Pimenta: se por um lado o Palácio Rio Branco comemora “índice zero” de corrupção no primeiro ano, termina 2019 como uma Torre de Babel. É incrível a falta de linguagem única na gestão de Cameli, ele mesmo é o primeiro a atropelar, quebrar protocolos e levar à públicos problemas que deveriam ser discutidos primeiro internamente. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

