Acre é o segundo estado mais pobre do Brasil e perde apenas para Roraima

Estado tem uma das piores arrecadações do Brasil, aponta pesquisa realizada pelo IBGE

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE) o Acre é o segundo estado mais pobre do país.

O levantamento aponta uma lista com os 10 piores Estados em arrecadação no Produto Interno Bruto ( PIB ), medida que avalia a riqueza produzida do país.

No ranking, os três piores estados em arrecadação são da região Norte. Em primeiro lugar ficou Roraima, o PIB gira em torno de R$ 10,35 bilhões. Em segundo lugar está o Acre com uma caixa arrecadação estimada em R$ 13,62 bilhões anuais e, em terceiro, o Amapá, com PIB de R$ 13,86 bilhões.

Os índices de baixa arrecadações em recursos segue com o estado do Tocantins na 4° colocação, Rondônia em 5°, Sergipe em 6°, Piauí que ficou com a 7° colocação.

Já os três últimos ficaram arrecadações superiores a R$ 40 milhões ao ano. Dentre eles estão: Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários