ANTT: concurso com 394 vagas e salários de até R$15,5 mil

Vamos começar 2020 com boas notícias? De acordo com sites especializados, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) espera autorização do Ministério da Economia para a realização de um grande concurso com vagas para todo o país.

De acordo com a documentação, o último pedido da ANTT é para a lotação de 394 vagas, distribuídas em diferentes níveis: 208 para técnicos em regulação, 87 para técnicos administrativos, 63 para especialistas e 36 para analistas.

Caso queira pleitear as vagas de técnico administrativo, é exigido o ensino médio completo e o salário é de R$ 7.474,67. Aos técnicos em regulação, provavelmente deve se solicitar cursos técnicos e o profissional pode receber, inicialmente, a remuneração de R$ 7.846,37 mensais.

Para as funções com formação superior, os vencimentos podem ser o dobro do valor. O analista deve ter o provento de R$ 14.265,57 mensais, enquanto o analista terá o honorário de R$ 15.516,12. Todos os cargos contam com o auxílio alimentação no valor de R$458,00.

Em 2013, a organização ofertou vagas para o Acre.

