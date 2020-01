Bebê de 11 meses desaparece nas águas do Rio Purus, em Manoel Urbano

Pais da criança indígena dormiam em barco no momento do desaparecimento

Um bebê indígena de 11 meses teria caído no Rio Purus, na cidade de Manoel Urbano, na noite desta quinta-feira (30), e ainda estaria desaparecida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a família dormia em um barco quando o acidente aconteceu.

Quando os pais acordaram, sentiram falta da criança e até o momento não encontraram vestígios de seu paradeiro. Liderada pelo sargento C. Queiróz, uma equipe dos Bombeiros foi até o local do desaparecimento e realizou vários mergulhos na área, mas sem sucesso. As buscas continuam nesta sexta (31).

