Criminosos roubam e agridem funcionários e clientes de empresa que presta serviço para Energisa

Na noite desta quinta-feira (9) funcionários de uma empresa que presta serviços para a Energisa foram acionados para atender uma chamada em uma casa no bairro Novo Calafate.

Segundo os funcionários, enquanto um estava na escada resolvendo o problema no poste de energia e o outro estava no carro, um homem armado com uma pistola chegou e rendeu o funcionário que estava no veículo anunciando o assalto.

O criminoso então mandou que o funcionário chamasse o colega que ao descer também foi rendido.

Os bandidos Pegaram os pertences dos trabalhadores e renderam também os proprietário da casa que estava sendo atendida pela empresa.

Não satisfeitos, o assaltantes ainda teria dado uma coronhada em um dos funcionários que após a ação precisou de atendimento no Pronto Socorro.

Os bandidos fugiram em seguida levando os telefones dos funcionários do proprietário da casa.

As vítimas estiveram na Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para registrar um boletim de ocorrências.

