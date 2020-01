Chuvas fortes: governo alerta para riscos de desmoronamentos no Acre

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) fez um alerta para a população que reside em áreas de barrancos em todo o estado. Possíveis desmoronamentos são previstos para este sábado (18), no Vale do Juruá e na capital acreana, de acordo com o órgão.

O esperado é que chova acima de 30 milímetros nas duas regiões.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a Defesa Civil Nacional, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também comprovaram a previsão.

O alerta foi emitido nesta sexta-feira (17), pela manhã, e tem a duração de 24 horas.

Para a secretaria, embora o nível de chuva seja inferior ao esperado, o risco ainda se mantém e, por isso, as famílias devem tomar alguns cuidados.

