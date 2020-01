Intervenção federal no AC não é como ‘servir um cafezinho’, suspende a autonomia

Cômico ou trágico

Ver algumas pessoas com registro de OAB ir às redes sociais defender uma intervenção federal no Acre como se essa suspensão de autonomia fosse como servir um cafezinho, é cômico e porque não dizer, trágico.

Resposta dura

O secretário de Segurança em exercício, coronel Ricardo Brandão, mandou um duro recado ao que chamou de setores da sociedade que deveriam estar contribuindo com o ambiente de defesa da sociedade, “tentam constituir um ambiente de caos que não interessam a nenhum pai de família” disse o oficial.

Elogiado

O coronel Ricardo foi bastante elogiado após a coletiva de imprensa pela serenidade e conhecimento técnico. Durante todo o tempo o oficial manteve-se tranquilo e muito atento a todos os questionamentos feito por jornalistas.

Endereço certo

O recado dado pela cúpula de segurança pública tem endereço certo: o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) que usou as redes sociais para criticar o sistema e o vereador Rêmolo Jarude (sem partido) que lançou petição pública pedindo assinaturas em apoio a uma suposta intervenção federal no estado.

Calado como resposta

O senador Sérgio Petecão não respondeu aos questionamentos feitos nas redes sociais e até por veículos da imprensa de que os ataques feitos ao sistema de segurança têm como alvo a pré-candidatura do vice-governador Major Rocha ao governo em 2022. O velho ditado diz que quem cala consente.

Salvador da Pátria

Os internautas não perdoam, estão perguntando o vereador Jarude, tido como Salvador da Pátria, para quem ele vai doar parte da nova verba de gabinete.

Debate correto

De tudo que a coluna leu pelas redes sociais, destaque para a manifestação da promotora Alessandra Marques. Em postagem feita no seu facebook ela defendeu o fortalecimento das polícias, do setor de inteligência e defendeu a construção do combate ao crime.

Abre aspas

“O combate ao crime organizado depende do fortalecimento das polícias (as polícias devem ser apoiadas e respeitadas) e de seus serviços de inteligência, de investimento na polícia técnica e de mudanças na lei que deixem criminosos presos realmente. Passar uma temporada não prisão não resolve. Por fim, precisamos entender que o sucateamento dos Estados é uma realidade nos rincões mais distantes do Sul e do Sudeste do país. Hoje devemos falar em construir o combate ao crime! E tal construção jamais se dará do dia para a noite, não nos enganemos!” Disse a promotora.

Fake News

Não procede a informação de que o setor comercial fechou as portas mais cedo por causa de um suposto toque de recolher, o famoso “salve” das facções. Muito terrorismo foi espalhado pelas redes sociais.

GAECO

O grupo especializado em crimes pelo Ministério Público vai investigar a fuga dos detentos em Rio Branco. Eles furaram um buraco na parede e empreenderam fuga em massa usando a famosa “teresa”. Estranho.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários