Nível do Rio Acre continua subindo e já atinge primeiras famílias; previsão é de chuva

O major do Corpo de Bombeiros, Cláudio Falcão, informou ao ContilNet nesta terça-feira (8), que o nível do Rio Acre continua subindo em Rio Branco. Em medição realizada às 9 horas, houve um aumento de 3 cm, chegando a marca de 14,05 metros.

Em relação ao interior do Acre, Falcão destacou que alguns afluentes seguem aumentando, o que preocupa a situação na Capital. “Em Sena Madureira e em Feijó o rio aumentou, já em Tarauacá e Cruzeiro do Sul, diminuiu, mas pode aumentar novamente”, explicou.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, as águas já atingem famílias na Capital. Um levantamento está sendo feito pela corporação e deve ser divulgado ainda nesta quarta.

O comandante encerrou dizendo que no decorrer do dia, existe a previsão de chuva. “Tem 97% de chance de chover hoje no decorrer do dia”, concluiu.

INFORMATIVO CEPDEC/AC

🔤 Legendas

☔ Pluviometria (mm)

🌊 Rio Hoje (m)

🅾 Rio Ontem (m)

🅰 Cota de Alerta (m)

🆘 Cota de Transbordamento (m)

Rio Branco:

🅾 13,87 🌊 14,05

🅰13,50 🆘14,00

☔ 00 mm

Riozinho do rola :

🅾 11,44 🌊 11,71

☔ 0,0 mm

Assis Brasil

🅾 5,10 🌊 4,45

🅰11,30 🆘12,50

☔ 00 mm

Brasiléia

🅾 11,23 🌊 11,50

🅰09,80 🆘11,40

☔ 00 mm

XapuriO comandante encerrou dizendo que no decorrer do dia, existe a previsão de chuva

🅾 11,82 🌊 11,90

🅰12,50 🆘13,40

☔ 00 mm

Porto Acre

🅾 SL 🌊 SL

☔ 0,0 mm

Sena Madureira

🅾 11,87 🌊 11,94

🅰14,00 🆘15,20

☔ 00 mm

Manoel Urbano

🅾 10,27 🌊 9,89

🅰13,50 🆘14,00

☔ 00 mm

Santa Rosa

🅾 SL 🌊 SL

🅰08,70 🆘09,00

☔ 00mm

Feijó

🅾 7,91 🌊 7,96

🅰13,50 🆘14,00

☔ 00 mm

Tarauacá

🅾 6,78 🌊 5,71

🅰08,50 🆘09,50

☔ 00 mm

Cruzeiro do Sul

🅾 12,94 🌊 12,82

🅰11,80 🆘13,00

☔ 00 mm

Porto Walter

🅾 SL 🌊 SL

🅰09,00 🆘09,70

☔ SL mm

Marechal Thaumaturgo

🅾 7,13 🌊 6,60

🅰11,70 🆘12,00

☔00 mm

Jordão

🅾 SL 🌊 SL

🅰 07,00 🆘 07,50

☔ 0,0 mm

Rio Madeira (Porto Velho)

🅾 13,96 🌊 14

🅰15,00 🆘15,40

☔ 0,0 mm

Rio Madeira (Abunã)

🅾 20,77 🌊 20,72

🅰22,00 🆘23,00

☔ 00 mm

