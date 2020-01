SENAR – AC divulga lista preliminar de aprovados para Curso Técnico em Agronegócio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR – AC) divulgou nesta quarta-feira (29) a lista preliminar dos candidatos aptos para concorrência de vagas no Curso Técnico em Agronegócio de 2020.

Clique AQUI e confira a relação completa

Caso o candidato julgue haver alguma discordância na seleção, o mesmo poderá interpor recurso (Anexo III do edital) na quinta-feira (30/01), entregando o documento solicitado via edital na sede do SENAR – AC, localizado na Rua Quintino Bocaiúva 1779 (bairro Bosque, Rio Branco – AC), no período de 9h às 12h e de 14h às 17h. Não serão considerados recursos entregues fora do prazo, enviados por correios, e-mail, fax ou qualquer outro meio não indicado no edital.

Após o período para recurso, a lista final dos candidatos aptos para a próxima etapa de classificação será divulgada no site institucional do SENAR, no dia 3 de fevereiro.

