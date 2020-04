Ator Ícaro Silva posa nu para comemorar vitória de Thelma

O ator Ícaro Silva cumpriu o prometido e postou uma foto completamente nu logo após a vitória de Thelma Assis no BBB20.

“Uma foto bem livre para homenagear e celebrar a vitoriosa liberdade de Dra. @thelminha_assis, mulher preta, médica, sonhadora e mais nova milionária do Brasil! Pé no chão e pinto ao vento, como deve ser e como prometido, obrigado por terem ajudado a fazer jus a TODAS AS MULHERES DO BRASIL. Viva as mulheres e os laços de sororidade! Viva Thelma!”, escreveu o ator na legenda da imagem.

Mais cedo, Ícaro prometeu aos seguidores que postaria uma foto nu caso Thelma fosse campeã. Ela ficou em primeiro lugar com 44% dos votos, seguida por Rafa Kalimann e Manu Gavassi.

Nos Stories, ele também vibrou: “Não tem nada mais lindo que ver uma mulher preta no topo. Viva Thelma!”.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários