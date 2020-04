Gladson Cameli estuda possibilidade de reabrir comércio na próxima semana

O ContilNet havia adiantado no fim de semana que o governador Gladson Cameli (Progressistas) estava estudando flexibilizar o decreto que decidiu pelo isolamento social no último dia 17 de Março.

Pois bem, o gestor decidiu que mesmo com a crescente de casos confirmados de Coronavírus, vai atender o apelo de boa parte das pessoas e reabrir o comércio e demais atividades, como por exemplo, bares, restaurantes, igrejas, academias e motéis.

A intenção do governo é fazer do Acre o primeiro Estado do país a reabrir as atividades e tentar, na medida do possível, fazer a vida voltar ao normal. No entanto, para isso, Cameli deverá contar com a colaboração e cuidados da população que está exposta ao vírus.

O decreto e as normas sanitárias que deverão ser seguidas pelos estabelecimentos deverá se publicado na próxima semana, provavelmente, na segunda-feira (20).

