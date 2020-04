Corinthians tem 4 atletas do atual elenco com fim de contrato em 2020

Quatro jogadores do atual elenco do Corinthians têm contratos com vencimentos ainda em 2020. Os atacantes Boselli e Vagner Love estão em situação parecida, com términos dos vínculos em dezembro, meses depois do zagueiro Léo Santos. Já o empréstimo do lateral Sidcley também se encerra no fim do ano.

O caso mais delicado é o de Léo Santos, cujo contrato irá se encerrar em 12 de setembro. Dessa forma, o atleta já pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça ao fim do vínculo. A diretoria corintiana abriu conversas com o estafe do atleta, mas a negociação não avançou.

A permanência do atleta foi pedida pelo técnico Tiago Nunes antes mesmo da apresentação ao Corinthians para o início da temporada. À época, a expectativa era que o contrato do zagueiro de 21 anos fosse renovado por mais três anos.

A situação de Boselli, segundo ele mesmo, caminha para um desfecho feliz. O atacante de 34 anos é titular do time de Tiago Santos e um dos destaques da equipe, com seis gols marcados em 13 partidas.

“Ainda me sinto em boas condições físicas para seguir jogando, e já estamos vendo a minha continuação no Corinthians. Há uma renovação acertada por ano, tudo depende da decisão do clube e de mim, se queremos continuar”, disse em entrevista ao canal Fox Sports do México, no fim do mês passado.

Já a situação de Vagner Love segue indefinida. O jogador de 35 anos é hoje opção no banco de reservas, assim como Sidcley, que retornou ao clube por um empréstimo de 12 meses, mas perdeu espaço por causa da má forma física

Mais nove jogadores que pertencem ao Corinthians estão com contratos perto do fim. Todos eles, porém, estão emprestados a outros clubes. O vínculo do lateral esquerdo Guilherme Romão, que defende o Botafogo-SP, acaba no próximo dia 30.

Já o contrato de Lucca, atacante do Al-Khor, do Qatar, tem duração até o fim de julho. Outros sete atletas emprestados têm vínculo com o Corinthians até dezembro: os volantes Renê Junior (Coritiba), Jean (Vitória), Marciel (Juventude) e Guilherme Mantuan (Oeste), os atacantes Luidy (CRB) e Carlinhos (Marcílio Dias), além do goleiro Caique Franca (Oeste).

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários