Homem é ferido com 7 tiros enquanto caminhava e levado ao PS em estado gravíssimo

Ricardo Marques de Lima, 36 anos, foi ferido por dois disparos de arma de fogo, na noite desta segunda-feira (20), no Bairro João Eduardo 2, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Ricardo estava caminhando pela Rua Mauá, quando dois homens numa motocicleta se aproximaram dele e o garupa efetuou cerca de 11 tiros.

O bandido errou 4 dos disparos, mas sete tiros ainda atingiram o rapaz, na região do peito e no braço. Após ação, os meliantes fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, prestou os primeiros socorros e o encaminhou o homem ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde da vítima é considerado gravíssimo.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários