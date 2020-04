Mulher com sintomas de covid-19 morre no PS da Capital; Sesacre aguarda exame

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou na noite desta quinta-feira (16) que uma mulher de 49 anos que deu entrada na UPA do Segundo Distrito, procedente do município de Plácido de Castro, veio a óbito com sintomas de coronavírus.

Ela chegou na UPA em estado grave, com sintomas compatíveis de infecção por coronavírus. O órgãos de saúde destacou que, de imediato, a paciente recebeu os primeiros socorros, sendo entubada e testada para covid-19, mas não resistiu e morreu nesta quinta.

A Sesacre declarou por meio de nota, que a mulher já havia testado pela primeira no seu município de origem e que esse segundo teste, feito nesta quinta-feira, também foi encaminhado para o Centro de Infectologia Charles Mérieux, aguardando o resultado. Portanto, o Acre pode ter tido a sexta vítima da doença.

