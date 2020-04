Piquet detona Galvão: “Não sabe p* nenhuma de automobilismo”

Declaração do tricampeão mundial de Fórmula 1 foi dada em live do Instagram da repórter Mariana Becker, da TV Globo

Nem Galvão Bueno, o principal narrador de Fórmula 1 do Brasil, passou despercebido por Nelson Piquet. Na entrevista concedida por ele em uma live no perfil da repórter Mariana Becker, o tricampeão mundial deixou claro o que pensa sobre o jornalista.

A entrevista faz parte de um projeto pessoal da jornalista, que vem usando a própria conta no Instagram para conversar com grandes nomes da Fórmula 1.

“Como o Galvão falava, e ele não entende porra nenhuma de automobilismo, ele dizia que eu tinha um motor mais forte. Mas naquela época, existia uma técnica (para ultrapassar o carro à frente)… Você tem que entrar na reta uns trinta metros atrás. (…) Não é que você tinha mais motor. Porque o Galvão dizia: ‘Olha, tem muito mais motor, vai passar’. Não é nada disso. Em todas as ultrapassagens, você entra no vácuo, cria velocidade, sai do vácuo e passa”, detonou.

