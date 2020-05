Centro Universitário Uninorte apoia o programa “O Brasil Conta Comigo”

Alunos da área de saúde estão sendo chamados para atuarem no combate ao novo coronavírus. A proposta faz parte da ação “O Brasil Conta Comigo”, coordenada pelos ministérios da Educação e Saúde. A medida foi publicada no Diário Oficial da União no início do mês de abril e tem o objetivo de fortalecer o enfrentamento ao novo coronavírus com o apoio dos alunos da área de saúde.

Trata-se de um programa de voluntariado, mas os alunos que participam ganham bonificações, como recebimento de bolsa. Os benefícios serão pagos no valor de um salário mínimo para estágio supervisionado de 40 horas e meio salário mínimo para estágio de 20 horas. Eles também receberão um certificado sobre a atuação.

Os alunos do 5° e 6° ano de Medicina e os do último ano de Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia, público-alvo do programa, ainda receberão 10% de pontuação no ingresso em programa de residência. Os demais alunos poderão ter desconto em mensalidade, concedido pela instituição de ensino superior privada a que estiver vinculado. Para os residentes, a ação prevê a bonificação de 20% sobre os valores de todas as bolsas dos Programas de Residência Médica e Residência em Área Profissional da Saúde.

O Centro Universitário Uninorte abraçou a causa e está prestando as informações que o Ministério da Saúde precisa. Para a pró-reitora Acadêmica, Vanessa Igami, a ação é de extrema importância por despertar o voluntariado e contribuir com a formação profissional destes acadêmicos. “Os alunos ainda não entraram em atuação, mas nós validamos as informações e eles estão aguardando a autorização do Ministério da Saúde”, finaliza.

Vale ressaltar que a Uninorte dispõe de mais de 15 cursos voltados para a área da saúde, entre eles estão os cursos de Enfermagem, Medicina e Fisioterapia, que são contemplados pelo programa.

Brazil Confirmados 399,632 +7,272 (24h) Mortes 25,035 +486 (24h) Recuperados 158,593 39.68% Ativos 216,004 54.05%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários