Ilderlei Cordeiro destaca a importância do combate ao abuso de crianças e adolescentes

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é comemorado nesta segunda-feira, 18 de maio. A data marca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no Brasil.

Em Cruzeiro do Sul, a Prefeitura através da Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar realizaram diversas ações de conscientização na cidade. E o prefeito Ilderlei Cordeiro acompanhou de perto todas as atividades.

O prefeito destaca a importância do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

“Essa é uma data para chamar atenção. Mas todos os dias temos que combater o abuso de adolescentes e de crianças. Não aceitamos esse tipo de crime, não aceito nem como gestor, nem como pai, nem como um ser humano”.

Representante do Conselho Tutelar, Erivalda Menezes, reitera a importância da causa não somente neste dia, mas todos os dias do ano.

“O Conselho Tutelar é a porta de entrada para esse tipo de abuso. Não é só hoje, mas todos os dias é dia de combater esse tipo de crime. Sempre pedimos o apoio da população para que juntos possamos coibir esse tipo de crime que prejudica crianças e adolescentes”.

Denúncias de abuso ou exploração sexual podem ser feitas através do disk 100. Vale lembra que todas as informações são anônimas, assim como a identidade de quem procura o serviço.

“Trabalhamos todos os dias com crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Tentamos, nesse dia 18 de maio, fazer com que as pessoas tenham consciência. Nessa pandemia, com todos em casa, os abusos estão crescendo. Por isso, pedimos para que liguem para o disk denúncia através do número 100. Nós acreditamos em vocês. E quem souber de algum caso também pode denunciar, não podemos nos calar”, diz a coordenadora do CREAS de Cruzeiro do Sul, Lúcia Sara.

