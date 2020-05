Menino de apenas 4 anos morre com dengue e coronavírus no Pronto Socorro

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que uma criança de 4 anos morreu no Pronto-Socorro de Rio Branco, na manhã deste sábado, 30, em decorrência de infecção por Dengue e Covid-19 simultaneamente.

O garoto D. E. J. S. deu entrada no PS, na sexta-feira, 29, com complicações de Dengue, e enviado para o leito de isolamento do Hospital da Criança, enquanto o seu exame para Covid-19 estava sendo processado, ainda na sexta-feira mesmo, no Laboratório Mérieux.

Ao dar positivo para Covid-19, o menino foi imediatamente reenviado para o Pronto-Socorro de Rio Branco, que assim como a UPA do Segundo Distrito, é referência para o atendimento de pacientes com Covid-19.

Durante a transferência, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória no interior da ambulância, mas foi reanimado, chegando com vida ao PS. Neste sábado, 30, ele faleceu.

Brazil Confirmados 505,487 +7,047 (24h) Mortes 29,013 +179 (24h) Recuperados 205,371 40.63% Ativos 271,103 53.63%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários