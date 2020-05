Moisés traz aniversariantes e estreia da coluna da advogada Mercedes Lavocat

A Procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues está de idade nova desde o último sábado (23). A data foi comemorada em casa, apenas com mãe, dona Dinah Araújo, conforme o momento exige. Durante o longo do dia foi mimoseada por sua legião de amigos e familiares com felicitações, café da manhã, balões, bolos e muitas orquídeas, sua flor preferida.

*** O “Parabéns pra você” aconteceu no final da tarde, idealizada por equipe de trabalho via vídeo chamada.

Mesmo com atraso de quase duas horas por falta de energia elétrica no local, a live da banda Levada do Ghetto que aconteceu na noite do último sábado (23) foi um sucesso absoluto. A noite foi cheia de música boa, conversa animada, solidariedade e reuniu vários artistas convidados da banda. O show online dessa vez tinha um motivo ainda mais especial: ajudar artistas acreanos que estão sem trabalho por conta do isolamento social. Parabéns pela iniciativa.

De parabéns o jornalista Fábio Pontes que teve sua reportagem “O ancestral do agora”, produzida em parceria com o jornalista Arison Jardim, traduzida em inglês para o site irlandês Cassandra Voices (@VoicesCassandra). O registro foi veiculado no seu blog, no último domingo (24), discorre sobre como o povo Ashaninka lida com a pandemia da coronavírus em suas aldeias. Vale a pena a leitura.

Na próxima quinta-feira (28), às 11 horas, o Ministério Público do Acre (MPAC) fará mais uma live desta vez com a participação dos promotores de Justiça Patrícia Paula dos Santos e Fernando Cembranel. Na transmissão, os promotores falarão sobre “Transparência dos Recursos Públicos destinados ao Combate da Covid-19”, abordando diversas questões relevantes na área. O endereço eletrônico é mpac.mp.br/coronavírus.

Marie Cau, mulher trans de 55 anos, foi eleita no último sábado (23) como prefeita da pequena cidade do interior da França, Tilloy-lez-Marchiennes. Trata-se de um momento histórico por ser a primeira pessoa transgênero a ser eleita no país e também uma das primeiras do mundo.

***Marie Cau é engenheira, dona de um diploma técnico agrícola e tendo prestado exército na juventude e sua transição de gênero aconteceu 5 anos atrás.

A prefeita Socorro Neri foi a aniversariante do último dia 19, por conta do isolamento social, celebrou a data, em casa, ao lado da família. Da coluna votos de felicidade!

Atendendo ao convite dos amigos Evandro Cordeiro e Rubedna Braga, a advogada Mercedes Lavocat estreou, ontem uma coluna no site AgoraAcre.com.br. Com o novo espaço, o público acreano passa a ter mais uma opção para se informar sobre estilo de vida, gastronomia, viagens, moda, cultura, decoração, entretenimento, variedades e um novo olhar sobre os fatos sociais e empresariais da cidade. Tudo isso com uma tríade de palavras: bom gosto, sofisticação e refinamento. Veja bem-vinda ao clube, Ceda!

Programa Mães da Favela

Cerca de 200 mães solteiras em situação de vulnerabilidade assistida pelo programa social Mães da Favela, da CUFA – Central Única das Favelas receberam, no último fim de semana, cestas básicas fruto da live da cantora Anitta realizada no Dia das Mães, em cooperação com a UNESCO. Entre os bairros contemplados estão o Montanhês, Alto Alegre, Caladinho, Eldorado e Jorge Lavocat. O programa auxilia financeiramente favelas de todo o país e já atendeu mais de 496 mil famílias em cinco mil favelas até hoje.

*** Em Rio Branco o programa já beneficiou 500 famílias com renda mínima de R$ 240 pagos em duas parcelas mensais. Além de distribuir às mulheres três toneladas de álcool em gel doados pelo O Boticário e 2 mil máscaras confeccionadas pela Riachuelo.

MP Solidário

Saiu no site do MPAC, a campanha humanitária “MP Solidário”, lançada pela procuradora-geral de Justiça Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, no início de abril, já conseguiu ajudar cerca de 200 famílias de Rio Branco que enfrentam dificuldades em razão da pandemia do coronavírus. A iniciativa levou membros e servidores da instituição a doarem durante três meses, parte de seus auxílios-alimentação para que sejam revertidos em cestas básicas para famílias carentes.

***A campanha tem a parceria da Associação dos Membros do MPAC (Ampac) e da Associação dos Servidores do MPAC (Assempac), além de ter recebido o apoio da rede de supermercados local (Arasuper), na pessoa do empresário Aldenor Araújo, que também fez doação para a campanha solidária e concedeu desconto no valor das cestas básicas. “A campanha MP Solidário tem prosseguimento nos próximos meses.”

Lei de Emergência Cultural I

Hoje acontece a votação do Projeto de Lei 1075/2020, chamado de Lei de Emergência Cultural, tendo como relatora a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ). No começo deste mês Jandira e a deputada Perpétua Almeida participaram de um vídeo chamada com alguns artista acreanos onde foi discutido mais detalhadamente a PL.

Lei de Emergência Cultural II

O projeto visa a socorrer artistas e técnicos em produções culturais, e preservar as condições de trabalho e sobrevivência no setor durante a pandemia do novo coronavírus. A Lei de Emergência Cultural é considerada um respiro para a classe artística, que enfrenta o cancelamento de apresentações e o fechamento de casas de shows. A ideia é que os profissionais recebam renda mensal de R$ 1.045, enquanto os espaços culturais teriam direito a R$ 10 mil mensais até o fim da quarentena.

FIES

Vitória! Começou ontem a suspensão do pagamento das parcelas do Fies. Uma luta de todo o Congresso, principalmente da deputada Perpétua Almeida. “Desde o começo do mandato, tenho lutado pela anistia da dívida e vou continuar nessa batalha. Por enquanto, suspendemos a cobrança no período de pandemia: vale para duas parcelas de contratos em fase de utilização ou carência; ou quatro parcelas nos contratos em fase de amortização. Contem comigo!” disse a deputada nas redes sociais.

